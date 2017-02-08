Из-за скандала вокруг Фийона кремлевские СМИ возвращаются к Ле Пен – Le Temps

Основные нападки кремлевских СМИ сегодня, как отмечается, направлены на еще одного лидера президентской гонки во Франции – Эммануэля Макрона

Огорченные невзгодами, перенесенными кандидатом в президенты Франции Франсуа Фийоном от правых, прокремлевские СМИ возвращаются к лидеру "Национального фронта" Марин Ле Пен, своему изначальному фавориту на французских президентских выборах. Об этом пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Эммануэль Гринспен, сообщает Inopressa.

Russia Today (RT), телеканал и интернет-сайт, принадлежащий Кремлю, представил широкое и душевное освещение запуска избирательной кампании Марин Ле Пен, говорится в статье.

"Национальный фронт", искавший международной идеологической, медийной и финансовой поддержки, усердно обхаживал Кремль, и тот сначала с теплотой отозвался на эти авансы.

В 2014 году "Национальный фронт" получил кредит в 9 млн евро от банка, близкого к Кремлю, сразу после того, как Марин Ле Пен заявила о своей поддержке аннексии Крыма Москвой. Однако в декабре 2016 года, в то время как Франсуа Фийон гарцевал во главе опросов общественного мнения о президентских выборах, Москва потребовала немедленного возврата кредита. Как раз в тот момент, когда Марин Ле Пен жаловалась на трудности с финансированием своей избирательной кампании", – комментирует журналист.

Основные нападки кремлевских СМИ сегодня, как отмечается, направлены на еще одного лидера президентской гонки – Эммануэля Макрона. Russia Today озаглавливает свой материал: "Эммануэль Макрон в качестве нового и внесистемного кандидата – абсолютный обман". В том же духе выдержан заголовок многоязычного новостного агентства Кремля Sputniknews.fr: "Ассанж: разоблачение Макрона в личной переписке Клинтон", – передает автор статьи.

"Русскоязычные СМИ от них не отстают. Заголовок "Вестей": "В случае своего избрания президентом Ле Пен выведет Францию из НАТО". Звучит, как нежная музыка для российской власти, мечтающей о том, чтобы соперничающий с ней военный альянс наконец разрушился", – полагает журналист.

"Марин Ле Пен победит во Франции: мы заставим ее избрать!" – воскликнул глава прокремлевских националистов Владимир Жириновский в студии ведущей политической передачи на главном государственном телеканале "Россия-1". Безупречно лояльный по отношению к Владимиру Путину, Владимир Жириновский специализируется на том, чтобы облекать в слова наименее политкорректные желания Кремля для самой националистической части российского общественного мнения", – подытоживает Гринспен.

Как известно, во Франции вспыхнула общественная полемика, когда газета Le Canard Enchaîné опубликовала журналистское расследование, в котором утверждала, что Супруга Франсуа Фийона Пенелопа на протяжении нескольких лет числилась в качестве помощника при нем в Национальном собрании и получала положенное жалованье, но при этом "не выполняла никаких конкретных обязанностей". Ей были выплачены 500 тыс. евро.

После этого рейтинги Фийона, которого до этого считали главным фаворитом президентской гонки, упали.

Данные опроса центров Kantar-Sofres-Onepoint для изданий Le Figaro, RTL и LCI свидетельствуют, что лидерство в первом туре выборов удерживает глава ультраправых Марин Ле Пен – за нее готовы проголосовать 25% избирателей. Второе место с 22% предсказывают кандидату правых Франсуа Фийону. Третье место с результатом 21% – у бывшего министра экономики Эммануэля Макрона.

В то же время во втором туре Ле Пен проигрывает и Фийону, и Макрону. В частности, если ее соперником будет бывший премьер, то лидер ультраправых может претендовать на 40 %, а Фийон – на 60%.

В паре же Ле Пен – Макрон, последний побеждает с 65% против 35%. Также Макрон может победить, если его соперником во втором туре будет Фийон с результатом 58% против 42%.