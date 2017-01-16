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Из-за заигрываний с "руководством" Приднестровья Додону грозит импичмент http://www.segodnya.ua/img/article/7886/78_main.1484572919.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7886/78_tn.1484572919.jpg Мир Оппозиция утверждает, что Додон фактически признал независимость Приднестровья, чего не делал ни один из руководителей Молдовы

Из-за заигрываний с "руководством" Приднестровья Додону грозит импичмент

Сегодня, 15:18

Оппозиция утверждает, что Додон фактически признал независимость Приднестровья, чего не делал ни один из руководителей Молдовы

Игорь Додон. Фото: соцсети
Игорь Додон. Фото: соцсети

Либеральная партия Молдовы готовит законодательную инициативу о проведении референдума об отставке президента Игоря Додона. Об этом заявил лидер молдавских либералов Михай Гимпу, сообщает Укринформ.

"Инициатива продиктована, прежде всего, тем, что Игорь Додон позволил себе поздравить Вадима Красносельского (лидер непризнанного Приднестровья – Ред.) с победой на так называемых президентских выборах. Поздравляя Красносельского, Игорь Додон фактически признал независимость Приднестровья, чего не делал ни один из руководителей Молдовы. Если мы не остановим эту антиконституционную деятельность нынешнего президента Молдовы, ситуация может еще больше усугубиться", – заявил Гимпу.

Представители правящей коалиции во главе с Демократической партией, в свою очередь, заявили, что "сначала необходимо обратиться в Конституционный суд с запросом, нарушал ли Игорь Додон Конституцию".

"Если Конституционный суд вынесет вердикт, что президент нарушил Основной закон государства, в рамках правящей коалиции мы примем решение о наших дальнейших действиях", – прокомментировали инициативу либералов в Демократической партии.

В то же время пресс-секретарь Игоря Додона Ион Чебан заявил, что "президент всегда готов предстать перед политическим судом граждан".

Согласно молдавскому законодательству для регистрации в парламенте законодательной инициативы об импичменте необходимы подписи 34 депутатов парламента из 101-го. Либеральной партии необходимо заручиться поддержкой представителей правящей коалиции, так как в парламенте ее представляют лишь 12 человек.

Как известно, Игорь Додон не только поздравил Вадима Красносельского, с победой на выборах "главы" региона, но и провел с ним официальную встречу 4 января в Бендерах.

Как сообщается, Додон и Красносельский обсудили множество вопросов, однако не касались политических, "статусных" вопросов. Такие ограничения в повестке дня участники переговоров объяснили нежеланием превращать жителей обоих берегов Днестра в "заложников политики".
Приднестровье, импичмент, Молдова, оппозиция, додон

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