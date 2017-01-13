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Израиль нанес ракетный удар по авиабазе сирийских войск в пригороде Дамаска – СМИ (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7878/81_main.1484297078.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/81_tn.1484297078.jpg Мир Как сообщается, эту авиабазу используют элитные подразделения Республиканской гвардии президента Башара Асада

Израиль нанес ракетный удар по авиабазе сирийских войск в пригороде Дамаска – СМИ (видео)

Сегодня, 10:40

Как сообщается, эту авиабазу используют элитные подразделения Республиканской гвардии президента Башара Асада

Израиль. Фото: mignews.com
Израиль. Фото: mignews.com

Командование сирийской армии заявило о том, что Израиль обстрелял военный аэродром в пригороде Дамаска. Взрывы были слышны в столице Сирии, а жители одного из пригородов увидели большой столб дыма, который шел в районе военного аэропорта "Мезза", передает Reuters.

Сирийские правительственные СМИ заявили, что ракеты были выпущены из района, недалеко от Тивериадского озера на севере Израиля сразу после полуночи, и ударили по району авиабазы, которую используют элитные подразделения Республиканской гвардии президента Башара Асада.

Как сообщалось, в ночь на среду, 30 ноября 2016 года, военная авиация Израиля нанесла удары по целям на территории Сирии и Ливана. Речь идет об атаке беспилотника на укрепленный пункт армии Башара Асада неподалеку от Дамаска и транспортную колонну из грузовых машин на скоростном шоссе между столицей Сирии и Ливаном, сообщает израильский "9 канал".
Израиль, Сирия, дамаск, авиабаза, ракетный удар
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ZN.ua

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