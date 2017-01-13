Израиль нанес ракетный удар по авиабазе сирийских войск в пригороде Дамаска – СМИ (видео)

Командование сирийской армии заявило о том, что Израиль обстрелял военный аэродром в пригороде Дамаска. Взрывы были слышны в столице Сирии, а жители одного из пригородов увидели большой столб дыма, который шел в районе военного аэропорта "Мезза", передает Reuters.

Сирийские правительственные СМИ заявили, что ракеты были выпущены из района, недалеко от Тивериадского озера на севере Израиля сразу после полуночи, и ударили по району авиабазы, которую используют элитные подразделения Республиканской гвардии президента Башара Асада.

Как сообщалось, в ночь на среду, 30 ноября 2016 года, военная авиация Израиля нанесла удары по целям на территории Сирии и Ливана. Речь идет об атаке беспилотника на укрепленный пункт армии Башара Асада неподалеку от Дамаска и транспортную колонну из грузовых машин на скоростном шоссе между столицей Сирии и Ливаном, сообщает израильский "9 канал".