Известная горнолыжница подвела итог года полуголыми снимками (фото)

Известная американская горнолыжница Линдси Вонн подвела итоги 2016 года. Сделала она это с помощью коллажа из своих откровенных фотографий.

Коллаж спортсменка разместила на своей странице в Instagram.

"Это был интересный год с большим количеством взлетов и падений, но я благодарна за все! С восторгом жду 2017 год, думаю, что это будет удивительно. Я надеюсь, что у каждого будет большая ночь и, пожалуйста, берегите себя", – написала девука в соцсети.

Напомним, что прошлый сезон американка завершила досрочно из-за травмы колена, полученной в конце февраля, а во время подготовки к этому сломала руку.

Вонн – олимпийская чемпионка 2010 года в скоростном спуске, обладательница 4 Кубков мира в общем зачете и двукратная чемпионка мира.