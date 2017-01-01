Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Известная горнолыжница подвела итог года полуголыми снимками (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7851/1_main.1483287823.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7851/1_tn.1483287823.jpg Мир Линдси Вонн с нетерпением ждет 2017-го

Известная горнолыжница подвела итог года полуголыми снимками (фото)

Вчера, 20:19

Линдси Вонн с нетерпением ждет 2017-го

Фото Instagram
Фото Instagram

Известная американская горнолыжница Линдси Вонн подвела итоги 2016 года. Сделала она это с помощью коллажа из своих откровенных фотографий.

Коллаж спортсменка разместила на своей странице в Instagram.

"Это был интересный год с большим количеством взлетов и падений, но я благодарна за все! С восторгом жду 2017 год, думаю, что это будет удивительно. Я надеюсь, что у каждого будет большая ночь и, пожалуйста, берегите себя", – написала девука в соцсети.

Напомним, что прошлый сезон американка завершила досрочно из-за травмы колена, полученной в конце февраля, а во время подготовки к этому сломала руку.

Вонн – олимпийская чемпионка 2010 года в скоростном спуске, обладательница 4 Кубков мира в общем зачете и двукратная чемпионка мира.
горные лыжи, Линдси Вонн, зимние виды спорта

Вы сейчас просматриваете новость "Известная горнолыжница подвела итог года полуголыми снимками (фото)". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Дженнифер Гарнер. Фото: AFP

Мэйси Уильямс, Дженнифер Гарнер и Шарлиз Терон вошли в список "Женщин, меняющих мир"

18 Ноября 2016, 18:00

Шарлиз Терон со своим проектом Africa Outreach Project на протяжении 9 лет борется со СПИДом в Южной Африке

Другие

Линдси Вонн. Фото Instagram

Знаменитая горнолыжница Линдси Вонн опубликовала снимок сломанной руки после операции

14 Ноября 2016, 16:37

Спортсменке имплантировали в руку металлическую пластину

Другие

Линдси Вонн. Фото Instagram

Знаменитая горнолыжница Линдси Вонн сломала руку

12 Ноября 2016, 18:39

Спортсменка неудачно упала во время тренировки

Другие

Линдси Вонн. Фото Instagram

Знаменитая горнолыжница Линдси Вонн обнаженной попиарила свою книгу

5 Октября 2016, 12:58

Спортсменка дает советы о правилах здорового питания и особенностях тренировок

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.