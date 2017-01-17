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К Брейвику в тюрьме относятся "гуманно и с уважением" http://www.segodnya.ua/img/article/7891/77_main.1484679071.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7891/77_tn.1484679071.jpg Мир Слушания начались на прошлой неделе и продолжились во вторник

К Брейвику в тюрьме относятся "гуманно и с уважением"

Сегодня, 20:51

Слушания начались на прошлой неделе и продолжились во вторник

К Брейвику в тюрьме относятся &quot;гуманно и с уважением&quot;, фото AFP
К Брейвику в тюрьме относятся "гуманно и с уважением", фото AFP

Защита норвежского государства сочла безосновательной жалобу на негуманные условия содержания в тюрьме террориста Андреса Брейвика, сообщает во вторник норвежская газета "Верденс ганг".

Слушания начались на прошлой неделе и продолжились во вторник.

"Даже к такому человеку, как Брейвик, который был осужден за такие ужасные преступления, относятся гуманно и с уважением", – сообщил суду адвокат Мариус Эмберлэнд, представляющий интересы Норвегии.

В апреле прошлого года районный суд Осло постановил, что содержание Брейвика в течение уже почти пяти лет в тотальной изоляции является нарушением статьи 3 Европейской конвенции по правам человека (запрещение пыток и бесчеловечного обращения).

Осужденный имеет доступ сразу к трем помещениям – к жилому, учебному, а также к тренировочному залу, причем он является единственным заключенным в особо охраняемом крыле тюрьмы. Однако, по соображениям безопасности, он изолирован от других заключенных, что, по его словам, сделало его взгляды более радикальными.

Брейвик, убивший в 2011 году 77 человек, в августе 2012 года был приговорен к 21 году заключения. Срок может быть продлен, если власти сочтут, что А.Брейвик по-прежнему представляет угрозу для общества.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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