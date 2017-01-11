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Кадыров проклял Сталина

Сегодня, 06:24

Глава Чечни отметил, что Иосиф Сталин депортацией чеченцев поставил народ на край пропасти

Рамзан Кадыров. Фото: instagram.com/kadyrov_95
Рамзан Кадыров. Фото: instagram.com/kadyrov_95

В годы сталинских репрессий чеченцы столкнулись с нечеловеческими испытаниями, но проявили чудеса стойкости и мужества. Об этом написал в Instagram глава Чечни Рамзан Кадыров.

Пост был приурочен к 60-й годовщине восстановления государственности чеченского народа, которая отмечалась 9 января. В этот день в 1957-м было принято решение о восстановлении Чечено-Ингушской АССР. Жители региона, высланные в годы режима советского лидера Иосифа Сталина, получили возможность вернуться на родину.

"После ужасов депортации они нашли в себе силы жить и созидать на родной земле. Иосиф Сталин подвел чеченский и другие народы к краю пропасти. Будь он вечно проклят!" – написал Кадыров.

Он также напомнил, что пришедший на смену Сталину Никита Хрущев добился "восстановления справедливости", и в благодарность за это одна из площадей Грозного названа именем Хрущева.

Дорогие друзья! В Грозном состоялось торжественное собрание, посвященное Дню восстановления государственности чеченского народа. Ровно шестьдесят лет назад после долгой депортации, сопряжённой с суровыми испытаниями, наши предки получили возможность вернуться на землю отцов. Это событие стало торжеством исторической справедливости. Целый народ, голословно обвиненный в предательстве и отправленный в ссылку, был реабилитирован и восстановлен в правах. Наши предки столкнулись с нечеловеческими испытаниями, но проявили чудеса стойкости и мужества. После ужасов депортации они нашли в себе силы жить и созидать на родной земле. Иосиф Сталин подвел чеченский и другие народы к краю пропасти. Будь он вечно проклят! Новый руководитель государства Никита Хрущев добился восстановления справедливости и возвращения чеченцев на Родину! Мы за это искренне благодарны ему. По моему поручению одна из красивых площадей Грозного названа именем Никиты Хрущёва. Но мы должны чувствовать и собственную ответственность за трагические события. На протяжении долгих лет мы не имели настоящего народного лидера, который смог бы заслонить людей от потрясений. Но мы знаем много примеров, когда отдельные лжепатриоты пытались ввергнуть народ в хаос, выдавая себя за защитников национальных интересов, и прикрываясь благими лозунгами. Они создали почву для трагедий общенародного масштаба. Человеком, который объединил нацию и повел народ по пути мира и созидания, стал наш Первый Президент, Героя России Ахмат-Хаджи Кадыров. Он положил конец череде бед и страданий, которые тянулись на протяжении веков, и заложил прочный фундамент стабильности и процветания. Сегодня мы являемся хозяевами своей судьбы, строим мирную, стабильную, процветающую Чеченскую Республику! Её будущее завит от каждого из нас с вами! #Кадыров #Россия #Чечня #Хрущёв

Видео опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)

В феврале 2016 года, в 72-ю годовщину депортации, Кадыров проклял советского вождя Сталина и члена Госкомитета обороны СССР Лаврения Берию, руководившего операцией по высылке чеченцев.

"На фронтах гибли миллионы солдат и офицеров, а Сталин бросил на расправу с чеченским народом 120 тысяч человек. В ходе операции расстреляли около 800 жителей Чечни. Потери народа превысили 54% от его численности", – написал тогда Кадыров.
Сталин, кадыров

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Источник:

Гордон

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