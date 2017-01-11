Кадыров проклял Сталина

В годы сталинских репрессий чеченцы столкнулись с нечеловеческими испытаниями, но проявили чудеса стойкости и мужества. Об этом написал в Instagram глава Чечни Рамзан Кадыров.

Пост был приурочен к 60-й годовщине восстановления государственности чеченского народа, которая отмечалась 9 января. В этот день в 1957-м было принято решение о восстановлении Чечено-Ингушской АССР. Жители региона, высланные в годы режима советского лидера Иосифа Сталина, получили возможность вернуться на родину.



"После ужасов депортации они нашли в себе силы жить и созидать на родной земле. Иосиф Сталин подвел чеченский и другие народы к краю пропасти. Будь он вечно проклят!" – написал Кадыров.



Он также напомнил, что пришедший на смену Сталину Никита Хрущев добился "восстановления справедливости", и в благодарность за это одна из площадей Грозного названа именем Хрущева.

В феврале 2016 года, в 72-ю годовщину депортации, Кадыров проклял советского вождя Сталина и члена Госкомитета обороны СССР Лаврения Берию, руководившего операцией по высылке чеченцев.



"На фронтах гибли миллионы солдат и офицеров, а Сталин бросил на расправу с чеченским народом 120 тысяч человек. В ходе операции расстреляли около 800 жителей Чечни. Потери народа превысили 54% от его численности", – написал тогда Кадыров.