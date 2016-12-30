Как Сирия пережила Путина: итоги года

Сирийская земля оказалась для Кремля местом испытаний вооружений и тренировки солдат, а Россия в глазах сирийцев теперь не далеко ушла от ИГИЛ

Сирийскому народу за все время войны не было так тяжело, как в 2016 году, когда Россия всерьез взялась за дело, и начала на территории Сирии наводить "русский мир".

Несмотря на то, что гражданская война в Сирии началась еще в 2011 году, когда России не было не то что на Ближнем Востоке, но и даже в Украине, больше всего сирийский народ пострадал только именно в 2016 году.

Первая половина года было более менее спокойной, если так можно назвать любые военные действия, уносящие жизни, то начиная с весны и особенно лета, российские ВКС не щадили ни оппозиционные Башару Асаду войска, ни мирных жителей, ни тем боле ИГИЛ, против которого якобы и была задумана российская военная кампания в Сирии. Путин не жалея ресурсов, слал в Сирию мощнейшее вооружение, будто собираясь воевать не с сирийскими повстанцами, а с США. Многие специалисты сходились во мнение, что для Кремля Сирия стала отличным полигоном для тренировки солдат и испытания новейшего вооружения.

Какое оружие Россия испытала в Сирии

Российские воздушно-космические силы испытали в ходе спецоперации в Сирии новые высокоточные ракеты, дальность полета которых составляет почти 5 тысяч километров. Как сказал Сам министр обороны РФ, в Сирии были испытаны новейшие образцы вооружений.

"Получен практический опыт стрельб высокоточным оружием большой дальности с надводных кораблей и подводных лодок из акваторий Каспийского и Средиземного морей. Самолеты стратегической авиации в реальной боевой обстановке впервые применили новые ракеты воздушного базирования Х-101 с дальностью действия до 4,5 тысячи километров", – рассказал глава оборонного ведомства РФ.

"Адмирал Кузнецов". Фото: airforce.ru

Но, наверное, главным "героем" сирийской военной кампании в 2016 году стал многострадальный авианосец "Адмирал Кузнецов", который сначала чудом дымящегося отбуксировали до Сирии, а после вхождения в боевое дежурство он стал показывать свою "мощь". Российские военные потеряли не один самолет благодаря "проклятому" авианосцу, с которого то взлететь не могли, то посадить самолет, и он выкатывался с палубы в море.

Дымящийся "Адмирал Кузнецов". Фото: AFP

Блеф Кремля с окончанием сирийской военной кампании "нас там нет"

Спустя полгода после вторжения российских войск в Сирию, произошло первое знаменательное событие. 20 февраля в Женеве была достигнута договоренность о прекращении огня в Сирии. 26 февраля Совбез ООН единогласно принял резолюцию с требованием, чтобы все участники войны в Сирии придерживались перемирия. Режим прекращения огня в Сирии начался в полночь 27 февраля. Однако, после объявления перемирия в Сирии военная авиация нанесла удары по шести городах на западе провинции Алеппо.

Спустя пару недель, 14 марта, президент России Владимир Путин дал указ вывести войска из Сирии. Так, Россия вывела большую часть ударных самолетов, хотя незначительные силы таки остались.

Российские военные отбывают на родину. Фото: Минобороны РФ

Сам Путин заявлял, что российские войска выполнили свои задачи в Сирии. "От терроризма страдают многие страны мира: и Ближний Восток, и Азия, и Соединенные Штаты, и европейские страны. Про Россию не говорю – мы знаем, что это такое, несли большие потери в борьбе с терроризмом. И угроза эта сохраняется. Но дело ведь не в том, что мы ушли и все бросили. Мы значительную часть нашей группировки вывели, но после вывода нашей основной части группировки мы оставили сирийскую армию в таком состоянии, что она при поддержке оставшейся части группировки в состоянии проводить серьезные наступательные операции. И уже после вывода наших войск заняла Пальмиру, заняла ряд других важных в стратегическом отношении населенных пунктов. Количество населенных пунктов, присоединившихся к перемирью, увеличилось за это время".

Как оказалось это был лишь блеф Путина, войска которого продолжили военные преступления в Сирии, наращивая со временем мощь ударов и количество жертв от них. Российская авиация не стеснялась разрушать целые жилые кварталы, оставляя после себя десятки жертв.

Су-24. Фото: rusvesna.su

Адские бомбардировки российской авиации

Российская авиация в 2016 году совершила множество боевых вылетов, каждый из которых заканчивался регулярными жертвами среди мирного населения. В основном больше всех страдал Алеппо, который обстреливался со всех сторон и был полностью разрушен.

Но все же красную линию Россия перешла, когда безжалостно ВКС РФ безжалостно разбомбили гуманитарный конвой ООН, который направлялся в разрушенный Алеппо для помощи людям. 19 сентября российская авиация нанесла удар по совместному гуманитарному конвою ООН и сирийского общества Красного Полумесяца, в результате чего погибли 12 человек и 18 получили ранения. Кроме того, было обстреляно 18 из 31 грузовика колонны. Они должны были доставить гумпомощь для 78 тысяч жителей.

Последствия авиаудара

В ООН были шокированы бомбардировкой россиянами гумконвоя в Сирии. "Если удар был преднамеренно направлен против гуманитарных работников, то это равносильно военному преступлению", – заявил глава гуманитарных операций ООН Стивен О'Брайен.

Обстрелянный гумконвой ООН в Сирии. Фото: AFP

Российская сторона в свою очередь конечно же отвергла все обвинения. Так, глава МИД РФ Сергей Лавров как мог оправдывал и своих, и российскую авиацию. "Наши военные уже сделали соответствующие заявления, что наша авиация там не работала. Сирийская авиация работать не могла, потому что атака на конвой произошла в темное время суток, сирийские ВВС в это время не летают, у них таких возможностей нет, и атака произошла в момент, когда гуманитарный груз разгружался уже в восточном Алеппо".

В Госдепе США утверждали, что авиаудар могли нанести либо российские, либо Сирийские ВВС. "Это не был удар коалиции, с которой мы работаем. Остается только два варианта, если брать во внимание страны, которые действуют в Сирии. В любом случае Россия со своей стороны является ответственной стороной в этой формуле", – сказал высокопоставленный дипломат.

Спустя чуть более месяца российские самолеты снова "постарались" и отметились еще более ужасающим преступлением. 26 октября ВКС РФ нанесли авиаудар по сирийской провинции Идлиб и попали по школе, в которой погибли 22 ребенка и несколько преподавателей.

Исполнительный директор Детского фонда ООН Энтони Лэйк заявил, что школа подверглась обстрелу несколько раз, и его называют самым ужасным за все время конфликта, в котором обстреливались школы.

Россия в свою очередь очередной раз все отрицает. Как заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, фотографии, на которых запечатлены последствия обстрела школы в городе Хасс в сирийской провинции Идлиб, являются подделанными.

Кроме того, постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин потребовал доказательств, что именно российская авиация разбомбила школу в сирийском городе Идлиб. "Самолеты не приближались к городу на расстояние менее 10 км. Этот мораторий на полеты продолжается восьмой день. Господин О'Брайен, вы о нем не упомянули ни слова. Если у вас сведения есть, что какие-то ракетно-бомбовые удары наносились, пожалуйста, приведите эти сведения. Если у вас таких сведений нет, то, что вы не упомянули вообще о том, что восьмой день авиация не используется в районе Алеппо, делает все ваше выступление нечестным. Приведите хотя бы один факт".

Под конец года Путин сделал боевикам ИГИЛ щедрый "подарок" в Пальмире

Пока войска Асада при помощи российской авиации отбивали у умеренной оппозиции город Алеппо, серьезная группировка боевиков ИГИЛ неожиданной напала на Пальмиру, которую ей на составило труда взять под свой контроль, если еще учесть, что российские и сирийские военные, находящиеся там, не оказали серьезного сопротивления и покинули позиции вместе с огромным множеством техники, вооружений и боеприпасов.

Пальмира. Фото: AFP

Как утверждают сами боевики после захода в Пальмиру им досталось около 30 танков, 6 БМП, 2 бронированных "Урала", 6 гаубиц Д-30, 7 ЗУ-23-2, 1 БПМ-97 (КамАЗ "Выстрел"), а также 1 санитарно-штабная машина и 1 установка РСЗО БМ-21 "Град". Также в "подарок" к технике осталось множество боеприпасов.

Как оказалось, боевики завладели не просто огромным арсеналом оружия, но и целым военным лагерем российских солдат. Оружия и боеприпасов в одном месте сконцентрировано было так много, что даже кажется подозрительным, что оно предназначалось именно для сирийских или российских военных. Некоторые эксперты сходятся на мысли, что Путин сознательно позволил боевикам ИГИЛ завладеть оружием и боеприпасами.

Путин превратил Алеппо в "мертвый город"

Совет Безопасности ООН в понедельник единогласно принял резолюцию по ситуации в Алеппо. За проект резолюции, изначально внесенный Францией, проголосовали все 15 членов СБ ООН, в том числе Россия. Ранее Франция внесла на рассмотрение в СБ проект резолюции, предусматривающий срочное направление международных наблюдателей ООН и ее партнерских организаций в восточный Алеппо для мониторинга процесса эвакуации.

В свою очередь правительство Сирии, подконтрольное президенту Башару Асаду, разрешило Организации Объединенных Наций направить дополнительные 20 международных специалистов в восточное Алеппо для мониторинга за эвакуацией жителей.

Алеппо. Фото AFP

Международный комитет Красного Креста сообщил, что с начала эвакуации вывез из Восточного Алеппо 30 тыс. человек.

А напоследок предлагаем вам посмотреть, как просто бездушный беспилотник лучше любых слов подвел итог года Путина в Сирии, показав с высоты разрушенный мертвый город…