Какая страна самая безопасная в мире

Сегодня, 05:26

Рейтинг был составлен на основе различных факторов, включая вооруженные конфликты, уровень преступности и террористическую угрозу

Где-то в Финляндии. Фото из открытых источников.
Где-то в Финляндии. Фото из открытых источников.

Самой безопасной страной в мире признана Финляндия. Такой вывод сделали специалисты Всемирного экономического форума, которые опубликовали соответствующий рейтинг стран.

Сообщается, что фины опередили 136 государств по данному показателю. Примечательно, что в прошлом году они также взяли первое место.

На втором месте расположились Объединенные Арабские Эмираты, а на третьем месте оказалась Исландия. Россия в плане безопасности оказалась лишь на 19 месте.

Замкнули рейтинг самые опасные страны: Колумбия (136), Йемен (135) и Сальвадор (134).

Рейтинг составляли на основе различных факторов, включая вооруженные конфликты, уровень преступности и террористическую угрозу.

Также представляем вашему вниманию ТОП-10 стран с самым грязным воздухом. Сейчас концентрация диоксида углерода достигла максимального уровня за последние 800 тысяч лет, а может, и за все 20 млн лет.
Исландия, Финляндия, рейтинг, страны, эмираты

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Источник:

РИА Новости

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