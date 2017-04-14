Какая страна самая безопасная в мире

Рейтинг был составлен на основе различных факторов, включая вооруженные конфликты, уровень преступности и террористическую угрозу

Самой безопасной страной в мире признана Финляндия. Такой вывод сделали специалисты Всемирного экономического форума, которые опубликовали соответствующий рейтинг стран.

Сообщается, что фины опередили 136 государств по данному показателю. Примечательно, что в прошлом году они также взяли первое место.

На втором месте расположились Объединенные Арабские Эмираты, а на третьем месте оказалась Исландия. Россия в плане безопасности оказалась лишь на 19 месте.

Замкнули рейтинг самые опасные страны: Колумбия (136), Йемен (135) и Сальвадор (134).

Рейтинг составляли на основе различных факторов, включая вооруженные конфликты, уровень преступности и террористическую угрозу.

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