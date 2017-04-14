Какая страна самая безопасная в мире
Рейтинг был составлен на основе различных факторов, включая вооруженные конфликты, уровень преступности и террористическую угрозу
Самой безопасной страной в мире признана Финляндия. Такой вывод сделали специалисты Всемирного экономического форума, которые опубликовали соответствующий рейтинг стран.
Сообщается, что фины опередили 136 государств по данному показателю. Примечательно, что в прошлом году они также взяли первое место.
На втором месте расположились Объединенные Арабские Эмираты, а на третьем месте оказалась Исландия. Россия в плане безопасности оказалась лишь на 19 месте.
Замкнули рейтинг самые опасные страны: Колумбия (136), Йемен (135) и Сальвадор (134).
Рейтинг составляли на основе различных факторов, включая вооруженные конфликты, уровень преступности и террористическую угрозу.
Также представляем вашему вниманию ТОП-10 стран с самым грязным воздухом. Сейчас концентрация диоксида углерода достигла максимального уровня за последние 800 тысяч лет, а может, и за все 20 млн лет.
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