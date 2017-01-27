Какие бывают шенгенские визы?

Без него нахождение на территории стран Европы считается недопустимым с точки зрения закона.

Выделяют несколько видов шенгенских виз, в зависимости от категории документа, цели поездки и ее срока.

Виза категории А дает вам право пересесть на другой рейс в европейском аэропорту, не покидая транзитной зоны. Некоторые аэропорты Европы разрешают осуществлять транзит и без визы, но их немного, и условия транзита без визы достаточно жесткие. Консульствами выдается и другая категория виз для транзита – документ категории B. Имея ее, вы можете проехать по стране, но суммарный срок пребывания не должен превышать 5-ти дней. Шенгенская виза D "привязывается" к конкретной стране, но позволяет долгосрочное пребывание. Ее еще называют национальной визой.

Наибольшей популярностью пользуется шенгенская виза категории С – это документ, который выдается туристам. У упомянутой категории есть четыре подкатегории – это С1, С2, С3, С4, которые отличаются максимальным сроком разрешенного пребывания, а также допустимым числом въездов.

Визы для посещения стран ЕС могут быть однократными и многократными. Первый, как понятно из названия, дает право на одноразовое посещение еврозоны, однако, внутри шенгенской зоны вы можете несколько раз пересекать границу страны. Многократная виза дает право на несколько посещений страны. Она может быть, как ограниченной определенным числом посещений, так и неограниченной.

Конечно, отличаются документы и в зависимости от того, с какой целью осуществляется визит. К примеру, туристам логичнее всего оформлять туристическую визу, которая не предполагает, что внутри страны вы будете работать или учиться. Гостевая виза дает право на посещение родственников, она выдается на основании их приглашения. Если приглашение выдает иностранная компания – виза будет деловой.

Если целью вашего визита в страны ЕС является учеба, работа или лечение, то и шенгенские визы в этом случае будут учебными, рабочими и медицинскими. Конечно, для их получения необходимо подтверждать цели поездки соответствующими документами.

В заключение отметим, что получить шенгенскую визу не так просто. Вам нужно будет подготовить целый пакет документов, перечень которых может отличаться в зависимости от того, какой документ вы хотите получить. К счастью, сегодня вы можете обратиться в специализированные фирмы, которые за определенную плату окажут консультационную и правовую поддержку.