Канада готова расширить санкции против России – Трюдо

Вчера, 08:52

Премьер-министр Канады заявил, что следует поставить Россию в известность об ее ответственности за кровавые действия режима Асада

Джастин Трюдо. Фото: mashable.com
Джастин Трюдо. Фото: mashable.com

Поддержка Россией режима Башара аль-Асада в Сирии, который осуществил химическую атаку против собственного народа, побуждает международное сообщество к ужесточению санкций против Кремля. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает "Укринформ".

"Следует поставить Россию в известность об ее ответственности за кровавые действия режима Асада на прошлой неделе. Поэтому мы всегда открыты к сотрудничеству с нашими друзьями, союзниками и партнерами ради отправки России посыла с помощью санкций и других мер", – сказал Трюдо.

По его словам, "страны, которые поддерживали режим Асада, несут часть ответственности за химические атаки на мирных граждан".

Он добавил, что действующий президент Сирии Башар аль-Асад скомпрометировал себя и больше не может быть частью политического решения кризиса в стране.

"Бесспорно, те, кто виновен в совершении таких военных преступлений против мирных граждан, – а Асад и его режим виновны в этом – должны быть привлечены к ответственности, а нам нужно как можно быстрее продвигаться к установлению в Сирии стабильности и мира, в котором нет места Асаду", – отметил премьер-министр Канады.

Как сообщалось, в результате применения режимом Асада химического оружия в населенном пункте Хан Шейхун провинции Идлиб на прошлой неделе погибли более 100 мирных жителей, пострадали еще 500 – в основном дети.
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