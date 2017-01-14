Канада не намерена отменять санкции против России – Фриланд

Новая глава Фриланд заверила, что поддерживала введение санкций против России, находясь в оппозиции

Канада не намерена отменять санкции против России, наложенные за нарушения международного права в Украине. Об этом в эфире радио СВС заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, передает УНН.

"Мы не будем рассматривать отмену санкций", – сказала Фриланд.

Также она добавила, что поддерживала введение санкций против России, находясь в оппозиции.

"Санкции были наложены предыдущим правительством, но с мощной поддержкой от нас в оппозиции в ответ на откровенные нарушения Россией международного права во время вторжения и аннексии Крыма, а также войны против Украины в Донбассе. Поэтому эти санкции действуют не просто так", – заявила глава МИД Канады.

Как сообщалось, новый министр иностранных дел Канады Христя Фриланд готова к сотрудничеству с российской стороной, несмотря на то, что она находится в списке санкций России.

Напомним, новым министром иностранных дел Канады в правительстве Джастина Трюдо была назначена этническая украинка Христя Фриланд. До прихода в политику она занималась журналистикой и писала книги. В правительстве Канады Фриланд была министром международной торговли.