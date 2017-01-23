Канадец выиграл в лотерею 19 миллионов долларов

Имя счастливчика пока не сообщается

В Канаде житель провинции Квебек выиграл в лотерею 25 млн канадских долларов – 19 млн долларов США. Счастливым оказался билет лотереи "6 из 49", сообщает ТАСС со ссылкой на представителей ассоциации Atlantic Lottery – организатора в Канаде подобных розыгрышей.

По информации организаторов лотереи, победу канадцу принесли выпавшие номера – 8, 22, 23, 36, 40 и 42. Бонус-число – 5. Имя счастливчика пока не сообщается.

Ранее в лотерею "6 из 49" был разыгран крупнейший в истории Канады джекпот – 64 млн канадских долларов – 49,5 млн долларов США. Это было осенью 2015 года.

Кроме того, в этой же провинции был продан лотерейный билет с "утешительным призом" в размере 1 млн канадских долларов, что составляет около 750 тыс. долларов США. При этом такую сумму в этом регионе выиграли несколько человек.

А накануне стало известно, что житель Китая на несколько часов стал миллиардером. Это произошло после того, как ему на банковский счет ошибочно была зачислена сумма в 1,2 миллиарда юаней (174 миллиона долларов).