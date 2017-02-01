Канадская семья слепила гигантского снеговика (видео)

В середине снеговик пуст, поэтому можно в него залезть и посмотреть – наружу

На прощание с зимой. Снеговика высотой шесть метров слепила канадская семья.

Зимнего человечка мастерили три недели, снимая процесс на видео. Скульптура держится на каркасе, в центре – широкая труба. Но высота – не главная изюминка, считают создатели снежного гиганта. В середине снеговик пуст, поэтому можно в него залезть и посмотреть – наружу.