Кандидата в президенты Франции ударили по лицу (видео)

Инцидент произошел во время визита политика в Бретань

Пощечину – от избирателя. Бывший премьер премьера Франции, а сейчас кандидат в президенты Мануэля Вальса, ударили по лицу. Инцидент произошел во время визита политика в Бретань, где он встречался с электоратом.

Когда Вальс остановился, чтобы поздравить местных жителей, ему дал пощечину молодой парень. Охрана отреагировала молниеносно, за считанные секунды нападающий уже лежал на земле.

18-летнего хулигана впоследствии задержала полиция, а потерпевший даже хочет подать на него в суд. Впрочем, Вальса к таким случаям не привыкать. Ранее, во время визита в Страсбург, неизвестный высыпал на него пакет с мукой.

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