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Кандидата в президенты Франции ударили по лицу (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7895/44_main.1484756792.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7895/44_tn.1484756792.jpg Мир Инцидент произошел во время визита политика в Бретань

Кандидата в президенты Франции ударили по лицу (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 18:25

Инцидент произошел во время визита политика в Бретань


Пощечину – от избирателя. Бывший премьер премьера Франции, а сейчас кандидат в президенты Мануэля Вальса, ударили по лицу. Инцидент произошел во время визита политика в Бретань, где он встречался с электоратом.

Когда Вальс остановился, чтобы поздравить местных жителей, ему дал пощечину молодой парень. Охрана отреагировала молниеносно, за считанные секунды нападающий уже лежал на земле.

18-летнего хулигана впоследствии задержала полиция, а потерпевший даже хочет подать на него в суд. Впрочем, Вальса к таким случаям не привыкать. Ранее, во время визита в Страсбург, неизвестный высыпал на него пакет с мукой.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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Программа "События"

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