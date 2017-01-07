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Карим Бензема – восьмой в списке лучших бомбардиров в истории "Реала" http://www.segodnya.ua/img/article/7862/13_main.1483800776.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/13_tn.1483800776.jpg Мир Французский нападающий забил гол в ворота "Гранады", который стал 172-м за "Реал"

Карим Бензема – восьмой в списке лучших бомбардиров в истории "Реала"

Сегодня, 18:28

Французский нападающий забил гол в ворота "Гранады", который стал 172-м за "Реал"

Карим Бензема в субботу забил &quot;Гранаде&quot;. Фото AFP
Карим Бензема в субботу забил "Гранаде". Фото AFP

Нападающий "Реала" Карим Бензема, забивший один из мячей в игре 17-го тура чемпионата Испании против "Гранады" (5:0), отличился в 172-й раз в футболке мадридцев.

Таким образом, 28-летний французский форвард в списке лучших бомбардиров в истории клуба опередил Эмилио Бутрагеньо и вышел на восьмое место.

На седьмом месте с показателем в 182 гола располагается Франсиско Хенто.

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чемпионат Испании, Реал Мадрид, Карим Бензема

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Источник:

СЭ

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