Карим Бензема – восьмой в списке лучших бомбардиров в истории "Реала"

Французский нападающий забил гол в ворота "Гранады", который стал 172-м за "Реал"

Нападающий "Реала" Карим Бензема, забивший один из мячей в игре 17-го тура чемпионата Испании против "Гранады" (5:0), отличился в 172-й раз в футболке мадридцев.

Таким образом, 28-летний французский форвард в списке лучших бомбардиров в истории клуба опередил Эмилио Бутрагеньо и вышел на восьмое место.

На седьмом месте с показателем в 182 гола располагается Франсиско Хенто.

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