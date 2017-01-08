Карлос Кейруш не хочет больше тренировать сборную Ирана

Знаменитый португальский специалист Карлос Кейруш заявил об уходе с поста главного тренера национальной сборной Ирана, сообщает 1news.uz.

По словам тренера, после пятичасового совещания с президентом Федерации Ирана он подал заявление об уходе с поста главного тренера сборной этой страны.

"Это решение было принято после прихода к выводу, что нет никаких условий для продолжения в соответствии с утвержденным планом подготовки к чемпионату мира, из-за постоянных конфликтов между национальной федерации и главным тренером сборной, а также спортивных агентов, не заинтересованных в успехе сборной. После года без поражений, после достижения первой позиции в отборочной группе чемпионата мира, и после подтверждения лучшей азиатской команды Ирана в рейтинге ФИФА, иранская Федерация заявляет, что не имеет условий и полномочий для выполнения утвержденного плана подготовки", – заявил Кейруш.

Федерация футбола Ирана пока официально не объявила об уходе Карлоса Кейруша.

Сборная Ирана с 11 очками лидирует в группе А третьего отборочного раунда чемпионата мира-2018. В активе сборной Южной Кореи 10 очков. Узбекистан с 9 очками пока занимает третье место.

Напомним, что Кейруш 4 апреля 2011 года был назначен на пост главного тренера сборной Ирана. Контракт подписан на 3,5 года. На Кубке Азии 2015 Иран проиграл в четвертьфинале Ираку (3:3, по пен. 6:7). 2 апреля 2015 года после поражения от Швеции в товарищеском матче (1:3) Кейруш объявил об уходе из сборной Ирана. Однако 26 апреля было объявлено, что он продолжит работу со сборной Ирана.