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Каспер Шмейхель стал лучшим футболистом Дании

Сегодня, 20:33

Голкипер с "Лестером" выиграл английскую Премьер-лигу

Голкипер Каспер Шмейхель с наградой. Фото Twitter
Голкипер Каспер Шмейхель с наградой. Фото Twitter

Вратарь "Лестера" Каспер Шмейхель удостоился звания лучшего футболиста Дании за 2016 год.

Отец голкипера Петер Шмейхель трижды получал аналогичную награду (в 1990, 1993 и 1999 годах). Последние три года лучшим футболистом Дании признавался полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен.

Для Каспера Шмейхеля эта награда стала первой в карьере. В составе "Лестера" 30-летний вратарь стал чемпионом Англии сезона-2015/16.
футбол, вратарь, Лестер, Каспер Шмейхель

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