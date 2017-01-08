Каспер Шмейхель стал лучшим футболистом Дании

Вратарь "Лестера" Каспер Шмейхель удостоился звания лучшего футболиста Дании за 2016 год.

Отец голкипера Петер Шмейхель трижды получал аналогичную награду (в 1990, 1993 и 1999 годах). Последние три года лучшим футболистом Дании признавался полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен.

Для Каспера Шмейхеля эта награда стала первой в карьере. В составе "Лестера" 30-летний вратарь стал чемпионом Англии сезона-2015/16.