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Катерина Бондаренко вышла в основную сетку турнира в Сиднее http://www.segodnya.ua/img/article/7863/20_main.1483870821.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/20_tn.1483870821.jpg Мир Наша теннисистка в финале квалификации обыграла британку Броди

Катерина Бондаренко вышла в основную сетку турнира в Сиднее

Сегодня, 12:15

Наша теннисистка в финале квалификации обыграла британку Броди

Катерина Бондаренко. Фото AFP
Катерина Бондаренко. Фото AFP

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко вышла в основную сетку турнира в Сиднее с призовым фондом 776 тысяч долларов.

В финале квалификации Бондаренко без труда обыграла британку Наоми Броди – 6:1, 6:1.

Теперь в первом круге основного турнира наша теннисистка сыграет с американкой Кристиной Макхэйл.
теннис, теннисистка, Катерина Бондаренко

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Источник:

Сегодня|Спорт

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