Катерина Бондаренко вышла в основную сетку турнира в Сиднее
Наша теннисистка в финале квалификации обыграла британку Броди
Украинская теннисистка Катерина Бондаренко вышла в основную сетку турнира в Сиднее с призовым фондом 776 тысяч долларов.
В финале квалификации Бондаренко без труда обыграла британку Наоми Броди – 6:1, 6:1.
Теперь в первом круге основного турнира наша теннисистка сыграет с американкой Кристиной Макхэйл.
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