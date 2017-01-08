Наша теннисистка в финале квалификации обыграла британку Броди

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко вышла в основную сетку турнира в Сиднее с призовым фондом 776 тысяч долларов.

В финале квалификации Бондаренко без труда обыграла британку Наоми Броди – 6:1, 6:1.

Теперь в первом круге основного турнира наша теннисистка сыграет с американкой Кристиной Макхэйл.