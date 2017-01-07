Катерина Синякова выиграла свой первый турнир в карьере (фото)

Чешская теннисистка завоевала первый титул WTA в карьере, победив в Шэньчжэне

Чешка Катерина Синякова стала победительницей теннисного турнира в Шэньчжэне (Китай), призовой фонд которого превышает 625 тысяч долларов.

Синякова в финале взяла верх над восьмой ракеткой турнира американкой Элисон Риске со счетом 6:3, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут.

Для 20-летней Синяковой этот титул стал первым в карьере на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA).