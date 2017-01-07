Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Катерина Синякова выиграла свой первый турнир в карьере (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7861/59_main.1483783423.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7861/59_tn.1483783423.jpg Мир Чешская теннисистка завоевала первый титул WTA в карьере, победив в Шэньчжэне

Катерина Синякова выиграла свой первый турнир в карьере (фото)

Сегодня, 13:29

Чешская теннисистка завоевала первый титул WTA в карьере, победив в Шэньчжэне

Чешка Катерина Синякова стала победительницей теннисного турнира в Шэньчжэне (Китай), призовой фонд которого превышает 625 тысяч долларов.

Синякова в финале взяла верх над восьмой ракеткой турнира американкой Элисон Риске со счетом 6:3, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут.

Для 20-летней Синяковой этот титул стал первым в карьере на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA).
теннисистка, Катерина Синякова

Вы сейчас просматриваете новость "Катерина Синякова выиграла свой первый турнир в карьере (фото)". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

AFP

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Элина Свитолина. Фото AFP

Элина Свитолина - лидер по количеству побед над первыми ракетками мира

5 Января, 19:30

Украинская теннисистка одержала третью победу над лидером рейтинга за последние пять месяцев

Украина

Элина Свитолина в матче против Квитовой. Фото AFP

Элина Свитолина обыграла лучшую теннисистку мира

5 Января, 13:07

Украинка вышла в полуфинал турнира в Брисбене

Мир

Петра Квитова после нападения. Фото AFP

В Чехии объявили вознаграждение за информацию о нападавшем на Петру Квитову

5 Января, 09:55

Теннисистку ранили ножом в ее собственном доме

Украина

Савчук и Олару. Фото Shenzhen Open

Украинская теннисистка Ольга Савчук вышла в финал турнира в Китае

5 Января, 09:40

Наша спортсменка выступает в паре с румынкой Ралукой Олару

Мир

Светлана Кузнецова. Фото Instagram

Светлана Кузнецова стала в один ряд с Марией Шараповой

4 Января, 23:45

Теннисистка Кузнецова сравнялась с Шараповой по количеству побед в карьере

Мир

Серена Уильямс. Фото Instagram

Серена Уильямс: "Не могу цензурно описать свою игру"

4 Января, 23:27

Знаменитая американская теннисистка прокомментировала поражение от 72-й ракетки мира

Мир

Ангелик Кербер. Фото AFP

Первая ракетка мира Кербер вышла на украинку Свитолину на турнире в Брисбене

4 Января, 16:47

Ангелик Кербер пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в Брисбене

Мир

Серена Уильямс. Фото Instagram

Сестры Уильямс сенсационно выбыли из турнира в Окленде

4 Января, 14:29

Серена Уильямс проиграла в матче второго круга, а Венус Уильямс снялась из-за травмы руки

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.