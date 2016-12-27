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Казаха отправили в колонию за критику Путина в соцсетях http://www.segodnya.ua/img/article/7835/72_main.1482844847.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7835/72_tn.1482844847.jpg Мир Досов писал, что Путин "разваливает страну", а также призывал россиян остановить "фашизм на своей земле"

Казаха отправили в колонию за критику Путина в соцсетях

Вчера, 15:15

Досов писал, что Путин "разваливает страну", а также призывал россиян остановить "фашизм на своей земле"

Фото: facebook.com/sanat.dosov
Фото: facebook.com/sanat.dosov

Критиковать президента РФ Владимира Путина нельзя не только на его родине, но и в Казахстане. Суд в Актобе приговорил к трем годам колонии общего режима предпринимателя Саната Досова, отца шестерых детей, за разжигание социальной розни в интернете.

Экспертиза выявила элементы разжигания социальной розни в постах и комментариях в соцсети "Фейсбук" на тему политики Путина, войны в Сирии, местной власти и религии.

Как отмечает газета "Актобе Таймс", Досов писал, например, что Путин "разваливает страну", а также призывал россиян остановить "фашизм на своей земле".

В одном из постов он назвал войну в Сирии с группировкой "Исламское государство" театром.

На суде Досов признал вину и раскаялся, но его адвокаты заметили, что он размещал только часть тех записей, за которые его судят.

В своих показаниям Досов говорил, что не собирался разжигать социальную рознь, а просто рассуждал о политике России.

Защита предположила, что страницу Досова могли взломать. Его друзья говорят, что такой человек просто не может сеять вражду и рознь среди народа — в свое время он создал общественное объединение, которое помогало молодежи не попасть в радикальные сети.

Дело против Досова было возбуждено по жалобе казаха, который вступал с ним в полемику в комментариях.
Казахстан, Путин, СМИ, цензура, соцсети

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Автор:

Ирина Ковальчук

Источник:

"Сегодня"

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