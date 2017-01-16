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Керри назвал интервью Трампа "неуместным" для избранного президента http://www.segodnya.ua/img/article/7888/16_main.1484594787.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7888/16_tn.1484594787.jpg Мир По мнению Керри, Трампу придется иметь дело с последствиями своих заявлений.

Керри назвал интервью Трампа "неуместным" для избранного президента

Сегодня, 21:31

По мнению Керри, Трампу придется иметь дело с последствиями своих заявлений.

Джон Керри, фото AFP
Джон Керри, фото AFP

Госсекретарь США Джон Керри в эфире CNN раскритиковал интервью избранного президента США Дональда Трампа европейским СМИ.

Керри заявил, что интервью Трампа стало неподобающим для избранного президента "прямым вмешательством в политику других стран". 

Ранее в интервью газетам Times и Bild Дональд Трамп прокомментировал выход Великобритании из ЕС, назвал НАТО "устаревшей" организацией и раскритиковал миграционную политику канцлера Германии Ангелы Меркель.

Замечание Трампа о "катастрофической ошибке" Меркель Керри счел неуместными. По его словам, Ангела Меркель является "одним из важнейших игроков" и "одним из сильнейших лидеров в Европе", а ее реакция на миграционный кризис была "очень смелой". "Мы – администрация Обамы – чрезвычайно ценили ее лидерство", — заявил госсекретарь США.

По мнению Керри, Трампу придется иметь дело с последствиями своих заявлений. "Начиная с пятницы (дня инаугурации – ред.), он будет нести ответственность за эти отношения", — сказал он.
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Источник:

РИА Новости

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