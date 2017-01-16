Керри назвал интервью Трампа "неуместным" для избранного президента
По мнению Керри, Трампу придется иметь дело с последствиями своих заявлений.
Госсекретарь США Джон Керри в эфире CNN раскритиковал интервью избранного президента США Дональда Трампа европейским СМИ.
Керри заявил, что интервью Трампа стало неподобающим для избранного президента "прямым вмешательством в политику других стран".
Ранее в интервью газетам Times и Bild Дональд Трамп прокомментировал выход Великобритании из ЕС, назвал НАТО "устаревшей" организацией и раскритиковал миграционную политику канцлера Германии Ангелы Меркель.
По мнению Керри, Трампу придется иметь дело с последствиями своих заявлений. "Начиная с пятницы (дня инаугурации – ред.), он будет нести ответственность за эти отношения", — сказал он.
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