Кейт Миддлтон весит уже 42 кг и продолжает худеть (фото)

В последнее время 35-летняя Кейт Миддлтон выглядит уставшей и чересчур худой. Западные СМИ и поклонники герцогини серьезно обеспокоены ее внешним видом.

Кейт Миддлтон, 2006/2017

Как сообщает peopletalk со ссылкой на журнал National Enquirer, герцогиня ведет активную борьбу с булимией (пищевым расстройством, когда человек изнуряет себя диетами и боится поправиться, и при этом его постоянно тошнит), которая отрицательно сказывается на здоровье Кейт. По данным издания, жена принца Уильяма похудела до 42 килограммов (еще чуть-чуть, и ее вес дойдет до минимальной отметки и станет, как у Анджелины Джоли, 34 кг).

Кейт Миддлтон, 2005/2004/2017/2017

Другую теорию выдвигают журналисты Life & Style. По их мнению, причина худобы Кейт кроется в ее третьей беременности (сильный токсикоз и переживания сказываются). Об интересном положении Миддлтон ранее сообщал и портал Star. Инсайдеры утверждали, что скоро в королевской семье родится девочка, которую назовут Дианой в честь матери Уильяма.



В открытых платьях видно насколько похудела Кейт Миддлтон (сентябрь 2016)



Кейт Миддлтон (январь 2017)

Однако до сих пор королевская семья не подтвердила информацию о беременности Кейт. И судя по ее фигуре, это маловероятно.

Напомним, что у Кейт и принца Уильяма уже есть двое детей — 3-летний сын Джордж и годовалая дочь Шарлотта.

Кейт Миддлтон, принц Уильям и дети

Напомним, за год Кейт Миддлтон потратила на одежду более 200 тысяч долларов.