Ким Чен Ын открыл образцовую улицу
Строительство улицы началось еще в прошлом году, а сегодня состоялось официальное открытие
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил церемонию открытия в Пхеньяне новой образцово-показательной улицы, передает AFP.
Улица, строительство которой началось в марте 2016 года, состоит из многоэтажных жилых корпусов. В них будут жить ученые и преподаватели.
Здесь построено более 40 домов с новейшими технологиями.
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын вместе со своей женой посетил Революционную школу в округе Мангендэ, где вместе с учащимися участвовал в Дне высадки саженцев.
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