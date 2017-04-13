Ким Чен Ын открыл образцовую улицу

Строительство улицы началось еще в прошлом году, а сегодня состоялось официальное открытие

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил церемонию открытия в Пхеньяне новой образцово-показательной улицы, передает AFP.

Улица, строительство которой началось в марте 2016 года, состоит из многоэтажных жилых корпусов. В них будут жить ученые и преподаватели.

Здесь построено более 40 домов с новейшими технологиями.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын вместе со своей женой посетил Революционную школу в округе Мангендэ, где вместе с учащимися участвовал в Дне высадки саженцев.