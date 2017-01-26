Китай показал ударный беспилотник (фото)

Боевой дрон сконструирован по схеме летающего крыла и очень похож как на американский бомбардировщик B-2

Беспилотный бомбардировщик Lijan ("Острый меч") занял второе место в Национальном конкурсе достижений научно-технического прогресса КНР и уже через два года поступит на вооружение, – передает "Популярная Механика".

Новый китайский беспилотный летательный аппарат разработан авиационной корпорацией Hongdu и построен силами государственной авиастроительной корпорации AVIC. Боевой дрон сконструирован по схеме летающего крыла и очень похож как на американский бомбардировщик B-2, так и на многоцелевой ударный беспилотник X-47B. "Острый меч" сделан с применением технологии снижения радиолокационной заметности.

Lijan оборудован бесфорсажным турбовентиляторным двигателем Guizhou WS-13. Длина летательного аппарата составляет 10 метров, а размах крыльев — около 14 метров. Фюзеляж ударного беспилотника оснащён отсеком для вооружения, в который можно загрузить авиабомбы общей массой две тонны. Остальные характеристики "Острого меча" засекречены. Известно, что первый полёт он совершил ещё 21 ноября 2013 года.

Китайцы уже построили несколько прототипов беспилотного летательного аппарата и теперь занимаются летными испытаниями. Не исключено, что позже Lijan будет модернизирован для возможности катапультного запуска и посадки на борт авианосца. Согласно планам Министерства национальной обороны КНР, в 2019 году ударный беспилотник поступит на вооружение Военно-воздушных сил Китайской Республики.