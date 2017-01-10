Китай потратит миллиарды долларов на защиту от наводнений

Всего программа гидротехнического строительства предусматривает строительство объектов на около 130 млрд долларов США

Китай планирует вложить свыше 900 млрд юаней (130 млрд долларов США) в реализацию крупных проектов гидротехнического строительства, которые необходимы для защиты от наводнений, обеспечения надежного водоснабжения, а также продовольственной и экологической безопасности.

Министр водного хозяйства страны Чэнь Лэй заявил о необходимости форсировать сооружение объектов, которые уже находятся в стадии строительства и некоторые из них сдать в эксплуатацию в течение года. В том числе речь шла о канале для переброски воды из реки Ханьцзян в реку Вэйхэ в провинции Шэньси.

Также он сказал, что необходимо начать реализацию 15 новых проектов.

"Совокупный объем инвестирования, как ожидается, превысит 900 млрд юаней", – цитирует министра агентство "Синьхуа".

Приоритетной работой он считает также ликвидацию уязвимости к ударам водной стихии. В этом году на данные цели будет потрачено 320 млрд юаней.

Как заявил Чэнь Лэй, к концу 13-й пятилетки (2016-2020 годы) необходимо завершить работы по упорядочению русел средних и малых рек, укреплению небольших водохранилищ, находящихся в аварийном состоянии, повысить возможности борьбы с подтоплениями, сформировать в сельских районах страны систему предупреждения наводнений.

С метеорологической точки зрения 2017 год обещает быть не самым благополучным, и вероятность возникновения экстремальных погодных явлений достаточно высока, отметил министр, призвав быть готовыми к возможным мощным наводнениям, засухам и тайфунам.