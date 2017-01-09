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Китай решил "поиграть мускулами", Япония в ответ подняла в воздух истребители http://www.segodnya.ua/img/article/7866/5_main.1483976252.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7866/5_tn.1483976252.jpg Мир По данным японской стороны, недалеко от воздушного пространства Японии пролетели шесть дальних бомбардировщиков H-6, два транспортных самолета Y-8 и Y-9 КНР

Китай решил "поиграть мускулами", Япония в ответ подняла в воздух истребители

Сегодня, 17:34

По данным японской стороны, недалеко от воздушного пространства Японии пролетели шесть дальних бомбардировщиков H-6, два транспортных самолета Y-8 и Y-9 КНР

ВВС Японии. Фото: inforesist.org
ВВС Японии. Фото: inforesist.org

Истребители Воздушных сил самообороны Японии в понедельник вылетали на перехват восьми самолетов ВВС КНР, говорится в заявлении, распространенном штабом японских сил самообороны.

По данным японской стороны, недалеко от воздушного пространства Японии пролетели шесть дальних бомбардировщиков H-6, два транспортных самолета Y-8 и Y-9.

В заявлении отмечается, что самолеты летели со стороны Восточно-Китайского моря через Корейский пролив и между японскими островами Цусима и Ики. Над Японским морем самолеты развернулись и прошли обратно по похожему маршруту.

При этом нарушений воздушного пространства Японии зафиксировано не было.

Ранее сообщалось, что Пекин отправил военные корабли в спорные районы Восточно-Китайского моря.
Китай, Япония, КНР, истребители, бомбардировщики

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Источник:

Интерфакс-Украина

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