Китайцы перестали принимать на работу российских пилотов

17 Июня 2017, 22:36

Российские летчики присматриваются к Ирану, где хуже, чем в Китае, но лучше – чем в России

Российские пилоты Китаю уже не подходят. Фото: Андрей Товстыженко, ZN.UA
Российские пилоты Китаю уже не подходят. Фото: Андрей Товстыженко, ZN.UA

Администрация гражданской авиации Китая (CAAC) остановила набор кандидатов на трудоустройство пилотами с российской летной лицензией. Набор прекращен с 16 июня, при этом сроки, на которые приостановлено сотрудничество, не названы.

"На тех, кто уже находится в процессе трудоустройства и получил верификацию, эта ситуация никак не скажется", — сообщил представитель европейского подразделения рекрутингового агентства Union Aviation. Представители Росавиации и Минтранса отказались от комментариев, пишет РБК.

По информации рекрутинговых компаний и в соответствии с официальной рассылкой, СААС с 16 июня 2017 года прекратило прием заявок от российских пилотов и валидацию российских лицензий, ссылаясь на действия властей России, которые не соответствуют процедурам международного сотрудничества, говорится на сайте Шереметьевского профсоюза летного состава.

Президент Шереметьевского профсоюза Игорь Дельдюжов рассказал, что российские пилоты также трудоустраиваются в авиакомпании Вьетнама, Южной Кореи, Индии, Гонконга и Тайваня. Сейчас может открыться рынок Ирана: с него сняли санкции и там покупают почти 200 самолетов. Дельдюжов объяснил, своих командиров гражданских лайнеров в Иране нет, только вторые пилоты. В связи с этим, Ирану может потребоваться около 1,5 тыс. первых пилотов в течение нескольких лет. "Условия там похуже, чем в Китае, но лучше, чем в России. А требования ниже и по знаниям, умениям, и по здоровью", — добавил президент профсоюза.

В последнее время китайские авиакомпании предлагают привлекательные условия для опытных пилотов со всего мира, и спрос на пилотов постоянно растет. Крупнейшая китайская компания China Southern предлагает пилотам зарплату от 26 тыс. до 29 тыс. долларов месяц. А получение разрешения на работу в настоящее время упростилось.
трудоустройство, пилоты, китайцы

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