Китайцы предложили "Боруссии" рекордные в истории футбола деньги за трансфер

За Пьера-Эмерика Обамеянга СИПГ редлагает 150 миллионов евро, а самому футболисту готов платить 41 миллион в год

Трансфер нападающего сборной Габона и дортмундской "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга в шанхайский СИПГ станет самым дорогим в истории мирового футбола, сообщает итальянская La Gazzetta dello Sport.

Издание со ссылкой на немецкую прессу утверждает, что китайский клуб предложил "Боруссии" за Обамеянга 150 миллионов евро, а самому игроку – зарплату в 800 тысяч евро в неделю, то есть более чем 41 миллиона евро в год, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом на планете.

Известный итальянский журналист Танкреди Палмери в своем микроблоге в Twitter сообщил, что Обамеянг и "Боруссия" уже приняли предложение СИПГ.