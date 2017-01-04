Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Китайцы предложили "Боруссии" рекордные в истории футбола деньги за трансфер http://www.segodnya.ua/img/article/7855/43_main.1483533872.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7855/43_tn.1483533872.jpg Мир За Пьера-Эмерика Обамеянга СИПГ редлагает 150 миллионов евро, а самому футболисту готов платить 41 миллион в год

Китайцы предложили "Боруссии" рекордные в истории футбола деньги за трансфер

Сегодня, 14:58

За Пьера-Эмерика Обамеянга СИПГ редлагает 150 миллионов евро, а самому футболисту готов платить 41 миллион в год

Пьер-Эмерик Обамеянг может стать самым дорогим футболистом в мире. Фото Instagram
Пьер-Эмерик Обамеянг может стать самым дорогим футболистом в мире. Фото Instagram

Трансфер нападающего сборной Габона и дортмундской "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга в шанхайский СИПГ станет самым дорогим в истории мирового футбола, сообщает итальянская La Gazzetta dello Sport.

Издание со ссылкой на немецкую прессу утверждает, что китайский клуб предложил "Боруссии" за Обамеянга 150 миллионов евро, а самому игроку – зарплату в 800 тысяч евро в неделю, то есть более чем 41 миллиона евро в год, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом на планете.

Известный итальянский журналист Танкреди Палмери в своем микроблоге в Twitter сообщил, что Обамеянг и "Боруссия" уже приняли предложение СИПГ.
чемпионат Китая, Пьер-Эмерик Обамеянг, трансфер

Вы сейчас просматриваете новость "Китайцы предложили "Боруссии" рекордные в истории футбола деньги за трансфер". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

La Gazzetta dello Sport

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Кристиан Бентеке. Фото cpfc.co.uk

Форвард сборной Бельгии отверг предложение китайского клуба в 47 миллионов евро

Вчера, 16:26

Бентеке не намерен покидать "Кристал Пэлас" в зимнее межсезонье

Мир

Марио Манджукич. Фото Instagram

Марио Манджукич отказался от миллионов из чемпионата Китая

2 Января, 23:27

"Тяньцзинь Цюаньцзянь" получил отказ, но готовится увеличить предложение по нападающему "Ювентуса"

Мир

В чемпионате Китая ужесточат лимит на легионеров. Фото csl.lesports.com

В чемпионате Китая ужесточат лимит на легионеров

2 Января, 20:58

Трансферы в китайские клубы шокируют уже несколько сезонов

Мир

Никола Калинич с семьей на Новый год. Фото Instagram

"Фиорентина" дала экс-форварду "Днепра" 15 дней на переговоры с китайцами

2 Января, 20:28

Никола Калинич ведет переговоры с китайским "Тяньцзинь Цюаньцзянь"

Мир

Аксель Витсель с женой. Фото Instagram

Аксель Витсель извинился перед "Ювентусом" за переход в Китай

2 Января, 14:58

Бельгийский полузащитник перешел в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь"

Мир

Аксель Витсель с семьей. Фото Instagram

Аксель Витсель в Китае будет получать 18 миллионов евро в год - СМИ

2 Января, 13:05

Бельгийский полузащитник перешел в китайский клуб Фабио Каннаваро

Мир

Карлос Тевес. Фото AFP

Самый высокооплачиваемый футболист может покинуть Китай, если ему будет "некомфортно"

1 Января, 13:46

Карлос Тевес оставил для себя лазейку в контракте с "Шанхай Шэньхуа"

Украина

Роман Зозуля. Фото ФК "Бетис"

Игрок сборной Украины Зозуля ведет переговоры с клубом из Китая

30 Декабря 2016, 09:57

Нынешний клуб украинца разрешил ему пропустить тренировку ради переговоров с потенциальным покупателем

Мир

Криштиану Роналду. Фото AFP

Китайский клуб предлагал за Роналду 300 миллионов евро - агент

30 Декабря 2016, 09:42

Лично футболисту обещали годовой оклад в 100 миллионов евро

Мир

Лукас Подольски с Кубком мира. Фото Instagram

Китайский футбол продолжает удивлять: "Гуанчжоу" готов выложить 20 миллионов за Лукаса Подольски

28 Декабря 2016, 11:27

Самому футболисту "Галатасарая" китайцы готовы платить девять миллионов евро в год

Мир

Никола Калинич с женой. Фото Instagram

Китайцы хотят купить экс-футболиста "Днепра" за 50 миллионов евро

27 Декабря 2016, 18:56

"Тяньцзинь Цюаньзянь" готов потратить огромную сумму на нападающего "Фиорентины" Николу Калинича

Мир

Пепе. Фото realmadrid.com

Основной защитник "Реала" может продолжить карьеру в Китае

26 Декабря 2016, 13:25

Контракт Пепе с испанским клубом истекает в конце текущего сезона

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.