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Китайские штангистки лишены золотых медалей Олимпиады-2008 за допинг http://www.segodnya.ua/img/article/7878/7_main.1484251312.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/7_tn.1484251312.jpg Мир Результаты еще пятерых спортсменов на Играх в Пекине и Лондоне аннулированы

Китайские штангистки лишены золотых медалей Олимпиады-2008 за допинг

Сегодня, 22:01

Результаты еще пятерых спортсменов на Играх в Пекине и Лондоне аннулированы

Фото AFP
Фото AFP

Международный олимпийский комитет (МОК) после перепроверки допинг-проб аннулировал результаты восьми спортсменов, выступавших на Олимпийских играх 2008 и 2012 годов, включая трех обладателей золотых медалей, в связи с нарушением антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте МОК.

Китайские тяжелоатлетки Цао Лэй (весовая категория до 75 кг), Чэнь Сеся (до 48 кг) и Лю Чуньхун (до 69 кг) были лишены золотых медалей Олимпиады-2008 в Пекине. Все они были уличены в применении стимулятора гормона роста GHRP-2 и его метаболита GHRP-2 M2.

Серебряным призером Игр-2008 в категории до 69 кг стала россиянка Оксана Сливенко, которой теперь может достаться золотая медаль.

Также МОК аннулировал результаты белорусской толкательницы ядра Надежды Остапчук (бронза ОИ-2008), белорусской метательницы молота Дарьи Пчельник (4-е место ОИ-2008), турецкой тяжелоатлетки Сибель Шимшек (4-е место ОИ-2012), азербайджанского тяжелоатлета Интигама Заирова (6-е место ОИ-2012) и армянского тяжелоатлета Норайра Варданяна (11-е место ОИ-2012).

Ранее МОК провел две волны перепроверок допинг-проб, взятых на Олимпийских играх в Пекине (2008 год) и Лондоне (2012). Всего было перепроверено 1243 пробы, 98 из которых (60 пекинских и 38 лондонских) оказались положительными.
Олимпиада-2012, легкая атлетика, медали, допинг, тяжелая атлетика, Олимпиада-2008

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