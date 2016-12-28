Китайский футбол продолжает удивлять: "Гуанчжоу" готов выложить 20 миллионов за Лукаса Подольски

Китайский клуб "Гуанчжоу Эвергранд" готов заплатить 20 миллионов евро турецкому "Галатасараю" за трансфер экс-форварда сборной Германии Лукаса Подольски.

Сообщается, что китайцы готовы платить чемпиону мира-2014 девять миллионов евро в год. Пока что нет реакции игрока на предложение клуба, который сейчас тренирует бразилец Луис Фелипе Сколари. При этом, по данным СМИ, Подольски заинтересовал еще три китайских клуба.

Подольски в составе сборной Германии стал чемпионом мира в 2014 году, а также дважды становился бронзовым призером мундиаля (2006, 2010). Также в его послужном списке серебро (2008) и две бронзы европейских первенств (2012, 2016). В "Галатасарае" он выступает с 2015 года. Ранее форвард играл в немецких "Кельне" и "Баварии", английском "Арсенале" и итальянском "Интере".