Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Китайский клуб обещал в 10 раз поднять зарплату игроку "Реала" http://www.segodnya.ua/img/article/7872/10_main.1484132130.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7872/10_tn.1484132130.jpg Мир Мадридский клуб мог заработать на переходе Родригеса 110 миллионов евро

Китайский клуб обещал в 10 раз поднять зарплату игроку "Реала"

Сегодня, 12:55

Мадридский клуб мог заработать на переходе Родригеса 110 миллионов евро

Хамес Родригес. Фото AFP
Хамес Родригес. Фото AFP

Колумбийский полузащитник "Реала" Хамес Родригес отказался перебираться в Китай в январское трансферное окно.

Клуб "Хэбэй Чайна Форчун" предлагал ему зарплату 30 миллионов евро в год, что почти в 10 раз больше, чем он получает в Мадриде сейчас.

При этом "Реалу" китайцы хотели заплатить 110 миллионов евро, однако сам футболист отклонил это предложение.

Ранее сообщалось, что Родригес намерен перебраться в "Манчестер Юнайтед" и даже попросил о переходе лично Жозе Моуринью.
футбол, чемпионат Испании, Реал Мадрид, чемпионат Китая, Хамес Родригес

Вы сейчас просматриваете новость "Китайский клуб обещал в 10 раз поднять зарплату игроку "Реала"". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Игроки "Реала" соревновались в точности ударов

Футболисты "Реала" устроили турнир по правилам игры FIFA 17

2 Января, 16:27

Игроки "Реала" посоревновались в штрафных ударах по правилам FIFA 17, Хамес Родригес – лучший

Мир

Родригес и Роналду устроили гонки на суперкарах по пути на тренировку "Реала"

29 Декабря 2016, 18:51

Колумбиец хоть где-то оказался лучше португальца

Футбол

Хамес Родригес. Фото AFP

Колумбийская полиция расследует угрозы в адрес игрока "Реала" и его матери

12 Октября 2016, 14:37

Мать Хамеса Родригеса получила угрозы от анонима

Футбол

Поль Рогба. Фото manutd.com

Новичок МЮ" Погба возглавил список самых дорогих трансферов в истории футбола

9 Августа 2016, 12:13

Английский клуб выложил за французского полузащитника сумасшедшую сумму денег

Мир

В Китае Оскару устроили грандиозную встречу. Фото AFP

Экс-игрок "Челси" Оскар забил гол в дебютном матче за китайский клуб

9 Января, 18:48

Бразильский футболист тренировался с новой командой всего два дня

Мир

Рикарду Карвалью с 2013 года выступал за "Монако". Фото asmonaco.com

Китайский клуб подписал победителя Евро-2016

9 Января, 12:57

Рикарду Карвалью перешел в "Шанхай СИПГ"

Мир

Лукас Подольски. Фото Instagram

Лукас Подольски перейдет в китайский "Бэйцзин Гоань"

7 Января, 22:12

Трансфер 31-летнего немца должен состояться в ближайшие несколько дней

Мир

Роберт Левандовски. Фото AFP

Левандовски в Китае предлагали контракт на 40 миллионов в год - агент

6 Января, 21:21

Польский форвард решил остаться в Европе

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.