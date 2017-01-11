Китайский клуб обещал в 10 раз поднять зарплату игроку "Реала"
Мадридский клуб мог заработать на переходе Родригеса 110 миллионов евро
Колумбийский полузащитник "Реала" Хамес Родригес отказался перебираться в Китай в январское трансферное окно.
Клуб "Хэбэй Чайна Форчун" предлагал ему зарплату 30 миллионов евро в год, что почти в 10 раз больше, чем он получает в Мадриде сейчас.
При этом "Реалу" китайцы хотели заплатить 110 миллионов евро, однако сам футболист отклонил это предложение.
Ранее сообщалось, что Родригес намерен перебраться в "Манчестер Юнайтед" и даже попросил о переходе лично Жозе Моуринью.
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