Китайский клуб обещал в 10 раз поднять зарплату игроку "Реала"

Мадридский клуб мог заработать на переходе Родригеса 110 миллионов евро

Колумбийский полузащитник "Реала" Хамес Родригес отказался перебираться в Китай в январское трансферное окно.

Клуб "Хэбэй Чайна Форчун" предлагал ему зарплату 30 миллионов евро в год, что почти в 10 раз больше, чем он получает в Мадриде сейчас.

При этом "Реалу" китайцы хотели заплатить 110 миллионов евро, однако сам футболист отклонил это предложение.

Ранее сообщалось, что Родригес намерен перебраться в "Манчестер Юнайтед" и даже попросил о переходе лично Жозе Моуринью.