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Китайский клуб подписал победителя Евро-2016 http://www.segodnya.ua/img/article/7865/15_main.1483958295.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7865/15_tn.1483958295.jpg Мир Рикарду Карвалью перешел в "Шанхай СИПГ"

Китайский клуб подписал победителя Евро-2016

Сегодня, 12:57

Рикарду Карвалью перешел в "Шанхай СИПГ"

Рикарду Карвалью с 2013 года выступал за &quot;Монако&quot;. Фото asmonaco.com
Рикарду Карвалью с 2013 года выступал за "Монако". Фото asmonaco.com

Китайский клуб "Шанхай СИПГ" заключил соглашение с чемпионом Европы 2016 года в составе сборной Португалии по футболу Рикарду Карвалью, сообщает официальный сайт Азиатской конфедерации футбола (АФК).

Подробности контракта 38-летнего защитника на данный момент не раскрываются.

Ранее Карвалью выступал за португальский "Порту", английский "Челси", испанский "Реал" и французский "Монако". В списке трофеев игрока три чемпионства Португалии и Англии, одна золотая медаль Примеры, Лиги чемпионов и Кубка УЕФА.

В составе "Шанхай СИПГ" уже выступают такие игроки, как бразилец Халк, экс-полузащитник английского "Челси" Оскар, а главным тренером команды является бывший наставник "Челси" Андре Виллаш-Боаш.
чемпионат Китая, Рикарду Карвалью

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Источник:

gazeta.ru

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