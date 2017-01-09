Китайский клуб подписал победителя Евро-2016

Китайский клуб "Шанхай СИПГ" заключил соглашение с чемпионом Европы 2016 года в составе сборной Португалии по футболу Рикарду Карвалью, сообщает официальный сайт Азиатской конфедерации футбола (АФК).

Подробности контракта 38-летнего защитника на данный момент не раскрываются.

Ранее Карвалью выступал за португальский "Порту", английский "Челси", испанский "Реал" и французский "Монако". В списке трофеев игрока три чемпионства Португалии и Англии, одна золотая медаль Примеры, Лиги чемпионов и Кубка УЕФА.

В составе "Шанхай СИПГ" уже выступают такие игроки, как бразилец Халк, экс-полузащитник английского "Челси" Оскар, а главным тренером команды является бывший наставник "Челси" Андре Виллаш-Боаш.