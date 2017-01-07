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Клинтон замахнулась на новую топ-должность http://www.segodnya.ua/img/article/7861/21_main.1483748506.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7861/21_tn.1483748506.jpg Мир Многие демократы из Нью-Йорка просят Клинтон "вернуться в игру"

Клинтон замахнулась на новую топ-должность

Сегодня, 03:15

Многие демократы из Нью-Йорка просят Клинтон "вернуться в игру"

Хиллари Клинтон. Фото: AFP
Хиллари Клинтон. Фото: AFP

Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, вероятно, будет баллотироваться на пост мэра Нью-Йорка. Об этом она заявила в частной беседе с высшим руководством партии, пишет New York Daily News со ссылкой на источник, – сообщает "Обозреватель".

Многие демократы из Нью-Йорка просят Клинтон "вернуться в игру". Сама она во время разговора не исключила, что составит конкуренцию Биллу де Блазио в борьбе за пост мэра, рассказал собеседник.

Хотя де Блазио имеет тесные связи с Клинтонами — проработав в разных точках своей карьеры с ними обоими — их отношения испортились в 2016 году, когда тот отказался поддержать Хиллари в президентской гонке.

Выборы мэра Нью-Йорка состоятся 7 ноября 2017 года.

Как сообщалjcm, в Демпартии США убеждены, что Клинтон проиграла Трампу выборы президента из-за вмешательства России.
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