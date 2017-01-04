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Клуб НХЛ "Бостон" выставил российского вратаря на драфт отказов http://www.segodnya.ua/img/article/7856/29_main.1483553485.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7856/29_tn.1483553485.jpg Мир Любая команда НХЛ может забрать вратаря в ближайшие сутки

Клуб НХЛ "Бостон" выставил российского вратаря на драфт отказов

Сегодня, 20:28

Любая команда НХЛ может забрать вратаря в ближайшие сутки

Антон Худобин
Антон Худобин

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон" выставил российского вратаря Антона Худобина на драфт отказов.

Если в ближайшие сутки 30-летнего вратаря не заберет ни одна команда НХЛ, его можно будет отправить в фарм-клуб "Бостона" в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

Худобин вернулся в "Бостон" перед началом этого сезона, подписав двухлетний контракт на сумму $2,4 млн.

В текущем сезоне российский голкипер провел восемь матчей, в которых одержал одну победу, пропуская в среднем 3,06 шайбы и отражая 88,5% бросков.
вратарь, НХЛ, хоккеист, Бостон Брюинз

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Источник:

gazeta.ru

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