Количество жертв лесных пожаров в Португалии возросло

Количество жертв в лесном пожаре в районе Педроган-Гранди в Португалии возросло до 61 человека. Об этом сообщает CNN, передает телеканал "112 Украина" .

Официальные лица называют событие "самой большой трагедией лесных пожаров за последние годы".

По меньшей мере, 54 человека пострадали в субботу, в том числе восемь пожарных и ребенок. По словам офицера операций и чрезвычайных ситуаций с Национального управления по оказанию помощи в Лиссабоне Пауло Сантоса, четверо пожарных были в критическом состоянии.

Правительство объявило три дня траура.

Глава судебной полиции Португалии сообщил журналистам, что огонь возник по природным причинам из-за сильной жары.

Ранее сообщалось, что в центральной части Португалии во время лесного пожара погибли по меньшей мере 19 человек, большинство из них в своих автомобилях. Государственный секретарь внутренних дел Хорхе Гомес заявил прессе, что 16 человек погибли в своих автомобилях, когда пытались выехать из зоны стихийного бедствия в Педроган-Гранди, еще три человека скончались от отравления дымом. Также позже стало известно о 43 погибших, а потом о 57.