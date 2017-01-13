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Команда Трампа готовит его телефонный разговор с Путиным http://www.segodnya.ua/img/article/7881/51_main.1484336552.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7881/51_tn.1484336552.jpg Мир Белый дом оказался не в курсе контактов посла РФ с будущим советником по нацбезопасности США

Команда Трампа готовит его телефонный разговор с Путиным

Сегодня, 21:42

Белый дом оказался не в курсе контактов посла РФ с будущим советником по нацбезопасности США

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Телефонный разговор избранного президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным готовится в настоящее время. Об этом сообщил представитель переходной команды Шон Спайсер.

Предполагается, что беседа двух лидеров состоится после инаугурации Трампа.

По словам Спайсера, 28 декабря состоялся телефонный разговор между выдвинутым на пост советника президента США по национальной безопасности Майклом Флинном и послом РФ в США Сергеем Кисляком.

"Разговор велся об организационных моментах телефонного звонка президента России и избранного президента США", – сказал Спайсер.

По его словам, речь шла об организационных вопросах, о том, "как запланировать этот звонок".

Напмоним, избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал свои будущие взаимоотношения с Россией в свете докладов о контролируемых руководством РФ кибератаках, в том числе о том, что такие кибератаки могли иметь значение в предвыбоной кампании в США.

"Если Путину (президенту РФ Владимиру Путину – Ред.) нравится Дональд Трамп, то я считаю, что это актив, а не пассив", – заявил Трамп, добавив, что он не будет "менее жетским" по отношению к Путину, чем была бы на президентском посту Хилари Клинтон.
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Источник:

Интерфакс

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