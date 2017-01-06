Конгресс США утвердил победу Трампа на президентских выборах
Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января.
Конгресс США отказался отменить результаты президентских выборов из-за якобы имевшего место российского вмешательства. Об этом сообщает RT со ссылкой на The Hill.
Любой депутат мог заявить о возражении во время процесса подсчёта голосов коллегии выборщиков, но заявления должны были быть одобрены членами палаты представителей и сената.
Председательствующий на заседании вице-президент Джо Байден отклонил несколько протестов от представителей Демократической партии в связи с тем, что они не были поддержаны сенаторами.
Заседание завершилось овацией после речи Байдена об утверждении победы Трампа.
Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января.
Вы сейчас просматриваете новость "Конгресс США утвердил победу Трампа на президентских выборах". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии