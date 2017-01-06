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Конгресс США утвердил победу Трампа на президентских выборах http://www.segodnya.ua/img/article/7860/85_main.1483729147.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7860/85_tn.1483729147.jpg Мир Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января.

Конгресс США утвердил победу Трампа на президентских выборах

Сегодня, 20:59

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января.

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Конгресс США отказался отменить результаты президентских выборов из-за якобы имевшего место российского вмешательства. Об этом сообщает RT со ссылкой на The Hill.

Любой депутат мог заявить о возражении во время процесса подсчёта голосов коллегии выборщиков, но заявления должны были быть одобрены членами палаты представителей и сената.

Председательствующий на заседании вице-президент Джо Байден отклонил несколько протестов от представителей Демократической партии в связи с тем, что они не были поддержаны сенаторами.

Заседание завершилось овацией после речи Байдена об утверждении победы Трампа.

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января.
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