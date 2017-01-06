Конгресс США утвердил победу Трампа на президентских выборах

Конгресс США отказался отменить результаты президентских выборов из-за якобы имевшего место российского вмешательства. Об этом сообщает RT со ссылкой на The Hill.

Любой депутат мог заявить о возражении во время процесса подсчёта голосов коллегии выборщиков, но заявления должны были быть одобрены членами палаты представителей и сената.

Председательствующий на заседании вице-президент Джо Байден отклонил несколько протестов от представителей Демократической партии в связи с тем, что они не были поддержаны сенаторами.

Заседание завершилось овацией после речи Байдена об утверждении победы Трампа.

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января.