Конкурент Меркель обвинил Трампа в желании расколоть Евросоюз

Сегодня, 15:23

По словам Шульца для ЕС это означает, что крупнейший внутренний рынок должен быть разрушен

Мартин Шульц. Фото: AFP
Мартин Шульц. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп стремится разрушить Евросоюз. Такое мнение высказал на пресс-конференции, экс-президент Европарламента, лидер Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц, претендующий на кресло канцлера на предстоящих парламентских выборах.

"Очевидно, что есть желание расколоть Евросоюз", – сказал он, указав, что Трамп, будучи еще избранными президентом, одним из первых пригласил в США лидера кампании за выход Великобритании из ЕС Найджела Фараджа. "Для нас это означает,что крупнейший внутренний рынок должен быть разрушен", – пояснил Шульц. По его словам, такая политика является "атакой на Европу" и не отвечает интересам правительства ФРГ.

"Мы требуем, чтобы наши ценности и наша роль в отношениях уважались", – добавил он.

Как сообщалось, 61-летний Шульц станет главным конкурентом Ангелы Меркель на выборах в Бундестаг, которые пройдут 24 сентября.
США, евросоюз, трамп, дональд трамп, Шульц

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Источник:

ИТАР-ТАСС

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