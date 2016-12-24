Конор Макгрегор обещает разбить лицо Флойду Мейвезеру

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор в своем Instagram опубликовал фотографию с американским боксером Флойдом Мейвезером и сообщил, что собирается сделать с оппонентом в случае их боксерского поединка. "Я собираюсь разбить ему лицо", – написал Макрегор.

Ранее ирландец заявил, что их бой больше нужен Флойду, чем ему, так как последние его выходы на ринг были провальными.

В начале декабря Макгрегор получил боксерскую лицензию в Калифорнии.

Мейвезер неоднократно заявлял, что не будет пересматривать свое решение о завершении карьеры.