Конор Макгрегор обещает разбить лицо Флойду Мейвезеру
Поединок легендарного бойца ММА и боксера ожидают многие любители спорта
Ирландский боец UFC Конор Макгрегор в своем Instagram опубликовал фотографию с американским боксером Флойдом Мейвезером и сообщил, что собирается сделать с оппонентом в случае их боксерского поединка. "Я собираюсь разбить ему лицо", – написал Макрегор.
Ранее ирландец заявил, что их бой больше нужен Флойду, чем ему, так как последние его выходы на ринг были провальными.
В начале декабря Макгрегор получил боксерскую лицензию в Калифорнии.
Мейвезер неоднократно заявлял, что не будет пересматривать свое решение о завершении карьеры.
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