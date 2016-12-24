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Конор Макгрегор обещает разбить лицо Флойду Мейвезеру http://www.segodnya.ua/img/article/7827/46_main.1482594453.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7827/46_tn.1482594453.jpg Мир Поединок легендарного бойца ММА и боксера ожидают многие любители спорта

Конор Макгрегор обещает разбить лицо Флойду Мейвезеру

Сегодня, 17:47

Поединок легендарного бойца ММА и боксера ожидают многие любители спорта

Конор Макгрегор. Фото Instagram
Конор Макгрегор. Фото Instagram

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор в своем Instagram опубликовал фотографию с американским боксером Флойдом Мейвезером и сообщил, что собирается сделать с оппонентом в случае их боксерского поединка. "Я собираюсь разбить ему лицо", – написал Макрегор.

Ранее ирландец заявил, что их бой больше нужен Флойду, чем ему, так как последние его выходы на ринг были провальными.

В начале декабря Макгрегор получил боксерскую лицензию в Калифорнии.

Мейвезер неоднократно заявлял, что не будет пересматривать свое решение о завершении карьеры.

I am going to break his face

Фото опубликовано Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

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СЭ

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