Королева Великобритании отмечает 65 лет на троне (видео)

Сегодня, 12:41

В честь юбилея королевы на престоле в Лондоне дадут орудийный салют в Грин-парке из артиллерии времен Первой мировой войны


Королева Великобритании Елизавета ІІ отмечает 65 лет на троне. В свои 90 лет ее величество остается верховным правителем в 16 государствах.

Приняла корону Елизавета ІІ 2 июня 1953 после смерти отца Георга VI. Отмечается, что это была одна из самых пышных коронаций в истории Великобритании – и первая, которую транслировали по телевидению.

"Неизбежно, долгая жизнь может пройти мимо, моя – не исключение. Но я благодарю всех вас, и многих других – кто дома, и за границей – за ваши трогательные и добрые письма", – заявила королева.

Известно, что она единственная из королевской семьи Британии, которая смогла оплыть весь земной шар. И была первым правящим монархом Австралии, Новой Зеландии и Фиджи, который побывал там.

В прошлом году Елизавета ІІ отметила свое 90-летие и стала старейшим монархом в мире.

"Господин спикер, королева, наша королева, и мы не можем не гордиться ею. Она служила этой стране с достоинством и порядочностью. И пусть так будет и дальше", – отметил экс-премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.

В честь юбилея королевы на престоле в Лондоне дадут орудийный салют в Грин-парке из артиллерии времен Первой мировой войны, а ансамбль королевского полка исполнит несколько маршей. После обеда орудийная канонада прогремит со стен замка Тауэр.

От остальных торжеств королева отказалась, ведь для нее это день траура по отцу – королю Георгу VI.
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"Сегодня"

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