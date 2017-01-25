Королевская почта Великобритании выпустит марки с обложками альбомов Дэвида Боуи

Вчера, 22:33

В продажу они поступят 14 марта 2017 года

Королевская почта Великобритании выпустит марки с обложками альбомов Дэвида Боуи, фото royalmail.com
Королевская почта Великобритании выпустит марки с обложками альбомов Дэвида Боуи, фото royalmail.com

Королевская почта Великобритании намерена выпустить ограниченную серию марок, на которых будут изображены обложки альбомов британского музыканта Дэвида Боуи. Об этом сообщается на сайте почты, передает телеканал "112 Украина".

"Мы рады представить нашу следующую партию марок в рамках серии, посвященной "музыкальным гигантам": трибьют Дэвиду Боуи, одной из самых влиятельных музыкальных и культурных фигур всех времен", — говорится в сообщении.

Также на сайте можно предзаказать марки. В продажу они поступят 14 марта 2017 года.

Помимо марок британская почта предлагает и другие сувениры, посвященные Боуи.

Как сообщалось ранее, Дэвид Боуи и Леонард Коэн номинированы на премию BRIT Awards.
почта, марки, сувениры, Боуи, Дэвид Боуи, серии, обложки

Вы сейчас просматриваете новость "Королевская почта Великобритании выпустит марки с обложками альбомов Дэвида Боуи". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Вышел посмертный мини-альбом Боуи

К 70-летию Дэвида Боуи вышел его посмертный мини-альбом No Plan

9 Января, 03:41

Алльбом уже доступен для прослушивания и скачивания

Звезды

Дэвид Боуи. Кадр из видео на песню «Valentine's Day»

Прах Дэвида Боуи развеяли на фестивале в США

12 Сентября 2016, 08:17

Часть праха привез с собой крестник легендарного музыканта

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования