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Королеву Елизавету II чуть не подстрелил ее охранник – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7857/82_main.1483620904.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7857/82_tn.1483620904.jpg Мир О происшествии в Букингемском дворце рассказал бывший караульный

Королеву Елизавету II чуть не подстрелил ее охранник – СМИ

Сегодня, 14:53

О происшествии в Букингемском дворце рассказал бывший караульный

Королева Елизавета II страдает от бессонницы. Фото: AFP
Королева Елизавета II страдает от бессонницы. Фото: AFP

Королеву Елизавету II чуть не подстрелил ее собственный охранник, когда она прогуливалась по Букингемскому дворцу ночью, страдая от бессонницы, пишет газета Independent.

О данном происшествии рассказал бывший караульный. Однажды поздней ночью он охранял внутреннюю территорию дворца, когда заметил фигуру в темноте. Он крикнул: "Кто это?". Фигурой в темноте оказалась королева Елизавета II.

"Черт возьми, ваше величество, я чуть было вас не подстрелил", — цитирует охранника газета.

"Все в порядке. В следующий раз я предварительно позвоню, и вам не придется в меня стрелять", — ответила королева.

Не сообщается, когда именно произошел инцидент. По данным газеты, на королеве было надето пальто, она собиралась на небольшую прогулку.
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Источник:

РИА Новости

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