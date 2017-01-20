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Косово просит ЕС и США угомонить агрессивную Сербию – The Guardian http://www.segodnya.ua/img/article/7900/38_main.1484897684.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7900/38_tn.1484897684.jpg Мир По данным издания, не сообщается, каким еще странам было направлено письмо, кроме стран ЕС и США

Косово просит ЕС и США угомонить агрессивную Сербию – The Guardian

Сегодня, 09:31

По данным издания, не сообщается, каким еще странам было направлено письмо, кроме стран ЕС и США

Энвер Ходжай. Фото: panorama.com.al
Энвер Ходжай. Фото: panorama.com.al

Министр иностранных дел Косово Энвер Ходжай обратился с письмом о помощи к Европейскому Союзу, США и другим странам относительно "многочисленных провокаций и агрессивных действий" со стороны Сербии. Об этом сообщает The Guardian.

Ходжай призвал ЕС помочь в нормализации отношений с Сербией.

"Республика Косово просит Европейский Союз ... настоятельно призвать Сербию по-прежнему оставаться благосклонной к развитию добрососедских отношений и региональному сотрудничеству и не вмешиваться во внутренние дела других стран и не совершать провокационных действий, которые направлены на дестабилизацию ситуации в регионе", – написал министр в письме.

По данным издания, не сообщается, каким еще странам было направлено письмо, кроме стран ЕС и США.

Энвер Ходжай написал, что инцидент с поездом был "последним событием в цепи агрессивных и провокационных действий, которые Сербия делает против суверенитета и территориальной целостности Республики Косово".

Ранее сообщалось, что президент Косово Хашим Тачи считает, что Сербия готовится аннексировать северную часть региона по "крымскому сценарию".

Напомним, президент Сербии заявил, что готов ввести войска в Косово для защиты сербов". Его заявление было реакцией на инцидент с сербским поездом, который не пропустили через территорию Косово 14 января.

Поезд Белград-Косовская Митровица, на котором было написано "Косово – это Сербия", пришлось вернуть в Сербию из соображений безопасности после того, как косовские албанцы совершили ряд провокаций на пути движения поезда.
Сербия, США, Косово, евросоюз, Балканы

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Источник:

Украинская правда

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