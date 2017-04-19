Кремль: Тиллерсон не передавал Путину план урегулирования сирийского конфликта

Сегодня, 07:00

Ранее Associated Press сообщало, что Тиллерсон по инициативе Трампа предложил Путину рассмотреть возможность добровольного ухода от власти президента Сирии Башара Асада

Рекс Тиллерсон. Фото из открытых источников
Рекс Тиллерсон. Фото из открытых источников

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон не передавал президенту России Владимиру Путину план по урегулированию ситуации в Сирии, заявил агентству "Интерфакс" пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

Он заявил, что информация о передаче Путину основных принципов плана президента США Дональда Трампа относительно Сирии не соответствует действительности.

18 апреля Associated Press со ссылкой на источники сообщало, что Тиллерсон по инициативе Трампа предложил Путину рассмотреть возможность добровольного ухода от власти президента Сирии Башара Асада.

Сообщалось, что Тиллерсон не настаивал на скорейшем ответе российской стороны.
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Источник:

Интерфакс

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