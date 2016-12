Криштиану Роналду получил Globe Soccer Awards как лучший футболист года

Нападающий мадридского "Реала" португалец Криштиану Роналду удостоен награды Globe Soccer Awards как лучший футболист 2016 года.

Роналду, ранее в декабре ставший обладателем "Золотого мяча" France Football, в 2016 году в составе сборной Португалии стал чемпионом Европы, а с "Реалом" выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

"Реал" победил в номинации лучший футбольный клуб года. Тренером года стал работающий со сборной Португалии Фернанду Сантуш. Лучшим арбитром назван англичанин Марк Клаттенбург.

Награду лучшему президенту футбольного клуба получил Флорентино Перес из "Реала". Лучшим агентом года стал Мино Райола.

Церемония вручения призов состоялась во вторник в Дохе.

.@Cristiano Ronaldo, winner of the 'Best Player of the Year' #GlobeSoccer Award addressing the audience #RealMadrid @selecaoportugal pic.twitter.com/1oshQpMOJ0