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Криштиану Роналду получил Globe Soccer Awards как лучший футболист года http://www.segodnya.ua/img/article/7837/35_main.1482870972.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7837/35_tn.1482870972.jpg Мир Обладатель "Золотого мяча" получил очередную награду

Криштиану Роналду получил Globe Soccer Awards как лучший футболист года

Вчера, 22:36

Обладатель "Золотого мяча" получил очередную награду

Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP

Нападающий мадридского "Реала" португалец Криштиану Роналду удостоен награды Globe Soccer Awards как лучший футболист 2016 года.

Роналду, ранее в декабре ставший обладателем "Золотого мяча" France Football, в 2016 году в составе сборной Португалии стал чемпионом Европы, а с "Реалом" выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

"Реал" победил в номинации лучший футбольный клуб года. Тренером года стал работающий со сборной Португалии Фернанду Сантуш. Лучшим арбитром назван англичанин Марк Клаттенбург.

Награду лучшему президенту футбольного клуба получил Флорентино Перес из "Реала". Лучшим агентом года стал Мино Райола.

Церемония вручения призов состоялась во вторник в Дохе.
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