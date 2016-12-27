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Криштиану Роналду признан лучшим спортсменом 2016 года по версии информагентств http://www.segodnya.ua/img/article/7835/68_main.1482844008.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7835/68_tn.1482844008.jpg Мир Португальский форвард ранее получил "Золотой мяч" как лучший футболист Европы

Криштиану Роналду признан лучшим спортсменом 2016 года по версии информагентств

Вчера, 15:01

Португальский форвард ранее получил "Золотой мяч" как лучший футболист Европы

Криштиану Роналду c Кубком Европы Фото AFP
Криштиану Роналду c Кубком Европы Фото AFP

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду признан лучшим спортсменом года по версии 26 европейских информагентств. В опросе, который проводило польское издание PAP португалец опередил теннисиста Энди Маррэя и пловчиху Катинку Хоссу.

PAP проводит этот опрос с 1958 года. В нем принимали участие следующие информагентства: Efe (Испания) France Presse (Франция), Agerpress (Румыния), ANP (Голландия), APA (Австрия), ATA (Албания), Belga (Бельгия), БелТА (Беларусь), BTA (Болгария), CTK (Чехия), DPA (Германия), Elta (Литва), Fena (Босния и Герцеговина), Hina (Хорватия), Leta (Латвия), Lusa (Португалия), Moldpres (Молдова), SDA-ATS (Швейцария), SHGSK (Косово), SID (Германия), Sita (Словакия), STA (Словения), Tanjug (Сербия), ТАСС (Россия), Укринформ (Украина) и PAP (Польша).
Криштиану Роналду

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СЭ

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