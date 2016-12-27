Криштиану Роналду признан лучшим спортсменом 2016 года по версии информагентств
Португальский форвард ранее получил "Золотой мяч" как лучший футболист Европы
Нападающий "Реала" Криштиану Роналду признан лучшим спортсменом года по версии 26 европейских информагентств. В опросе, который проводило польское издание PAP португалец опередил теннисиста Энди Маррэя и пловчиху Катинку Хоссу.
PAP проводит этот опрос с 1958 года. В нем принимали участие следующие информагентства: Efe (Испания) France Presse (Франция), Agerpress (Румыния), ANP (Голландия), APA (Австрия), ATA (Албания), Belga (Бельгия), БелТА (Беларусь), BTA (Болгария), CTK (Чехия), DPA (Германия), Elta (Литва), Fena (Босния и Герцеговина), Hina (Хорватия), Leta (Латвия), Lusa (Португалия), Moldpres (Молдова), SDA-ATS (Швейцария), SHGSK (Косово), SID (Германия), Sita (Словакия), STA (Словения), Tanjug (Сербия), ТАСС (Россия), Укринформ (Украина) и PAP (Польша).
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