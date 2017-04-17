Кролики, Папа Римский и военные в горячих точках: как мир отпраздновал Пасху-2017
Сегодня, 10:45
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Папа Франциск во время благословения для Рима и всего мира в центральной лоджии базилики Святого Петра после пасхальной воскресной мессы в Ватикане
Даты празднования в этом году совпали у католиков и у православных
Фото: AFP
Священник возглавляет пасхальное шествие в церкви Святого Иоанна в почти опустошенном преимущественно христианском иракском городе Каракош (также известном как Хамдания), примерно в 30 километрах от Мосула
Фото: AFP
Сирийские христианки выходят за пределы церкви Святого Ефрема в северо-восточном городе Камишли во время празднования Пасхи
Фото: AFP
Греческие православные священники на пасхальном воскресном шествии в Старом городе Иерусалима
Фото: AFP
Добровольцы помогают кормить бездомных и бедных во время празднования Пасхи в Лос-Анджелесе
Фото: AFP
Пакистанская христианка на пасхальном богослужении в церкви Святого Сердца в Лахоре
Фото: AFP
Японские дети едят угощения на Пасхальном параде в Нью-Йорке
Фото: AFP
Египетский коптский папа Тавадрос II возглавляет пасхальную мессу в коптском кафедральном соборе Святого Марка в Аль-Аббасии в Каире
Фото: AFP
Православные верующие из Кыргызстана посещают вненочную службу во время празднования Пасхи в церкви в Бишкеке
Фото: AFP
Армянские православные верующие зажигают свечи во время празднования Пасхи под Ереваном
Фото: AFP
Представители британской королевской семьи прибывают для участия в пасхальном воскресном богослужении в часовне Святого Георгия в Виндзорском дворце к западу от Лондона
Фото: AFP
Архимандрит кипрской православной церкви в старом городе Никосии зажигает свечи для других верующих
Фото: AFP
Молитвы в храмах и праздничные парады в честь самого светлого праздника всех христиан – Пасхи – прошли в странах Европы, США, Сирии, Турции и многих других государствах.
При этом тысячи христиан, вне зависимости от конфессий, отметили воскресение Иисуса в Иерусалиме, где, по мнению верующих, и произошло это чудо.
Также, в ночь на 16 апреля глава католической церкви Папа Римский провел традиционную службу в базилике Святого Петра. В своей проповеди Франциск призвал христиан не воспринимать как должное страдания и несправедливость в мире. Также он осудил тиранические режимы во всем мире и призвал не допустить расширения конфликтов.
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