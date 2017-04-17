Кролики, Папа Римский и военные в горячих точках: как мир отпраздновал Пасху-2017

Даты празднования в этом году совпали у католиков и у православных

Молитвы в храмах и праздничные парады в честь самого светлого праздника всех христиан – Пасхи – прошли в странах Европы, США, Сирии, Турции и многих других государствах.

При этом тысячи христиан, вне зависимости от конфессий, отметили воскресение Иисуса в Иерусалиме, где, по мнению верующих, и произошло это чудо.

Также, в ночь на 16 апреля глава католической церкви Папа Римский провел традиционную службу в базилике Святого Петра. В своей проповеди Франциск призвал христиан не воспринимать как должное страдания и несправедливость в мире. Также он осудил тиранические режимы во всем мире и призвал не допустить расширения конфликтов.