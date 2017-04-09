Кровавые теракты в Египте: появились шокирующие кадры с места взрыва в Александрии
Теракт в Александрии унес жизни 11 людей
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
فيديو للحظات الأولي في انفجار #الكنيسة_المرقسية بالأسكندرية— Akhbar | أخبار الآن (@akhbar) 9 квітня 2017 р.
تحذير: مشاهد مزعجة pic.twitter.com/um2TBwUSMn
Egyptian Health Ministry says 11 people have been killed and 35 injured in suicide bomb outside church in #Alexandria, Egypt on #PalmSunday pic.twitter.com/ofNtZYETZ4— STOP TERROR (@S_T_O_P_TERROR) 9 квітня 2017 р.
В сети появились новые фото и видео с места кровавого теракта в Александрии, в результате которого погибли 11 человек.
Отметим, взрыв произошел возле собора, когда в нем находился глава Коптской Церкви Теодор Второй. По данным СМИ, он не пострадал и находится в безопасности.
Тем временем, как передают местные СМИ, в городе раздался второй взрыв, однако официальных подтверждений этой информации и данных о возможных пострадавших пока не поступало.
Напомним, взрыв прогремел перед входом в кафедральный собор Святого Марка, очевидцы говорят о многочисленных жертвах.
Это уже вторая атака за сегодняшний день на церкви в Египте. Пока никто не взял на себя ответственность за взрывы.
Ранее террорист-смертник взорвал себя в христианской церкви в городе Танта, погибли от 25 до 30 человек, пострадали – более 70. Спустя некоторое время еще один взрыв прогремел возле полицейского участка в Танте.
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