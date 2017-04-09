Кровавые теракты в Египте: появились шокирующие кадры с места взрыва в Александрии

В сети появились новые фото и видео с места кровавого теракта в Александрии, в результате которого погибли 11 человек.

Отметим, взрыв произошел возле собора, когда в нем находился глава Коптской Церкви Теодор Второй. По данным СМИ, он не пострадал и находится в безопасности.

Тем временем, как передают местные СМИ, в городе раздался второй взрыв, однако официальных подтверждений этой информации и данных о возможных пострадавших пока не поступало.

Напомним, взрыв прогремел перед входом в кафедральный собор Святого Марка, очевидцы говорят о многочисленных жертвах.

Это уже вторая атака за сегодняшний день на церкви в Египте. Пока никто не взял на себя ответственность за взрывы.

Ранее террорист-смертник взорвал себя в христианской церкви в городе Танта, погибли от 25 до 30 человек, пострадали – более 70. Спустя некоторое время еще один взрыв прогремел возле полицейского участка в Танте.