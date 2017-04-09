Кровавые теракты в Египте: появились шокирующие кадры с места взрыва в Александрии

Вчера, 18:11

Теракт в Александрии унес жизни 11 людей


Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

 



В сети появились новые фото и видео с места кровавого теракта в Александрии, в результате которого погибли 11 человек.

Отметим, взрыв произошел возле собора, когда в нем находился глава Коптской Церкви Теодор Второй. По данным СМИ, он не пострадал и находится в безопасности.

Тем временем, как передают местные СМИ, в городе раздался второй взрыв, однако официальных подтверждений этой информации и данных о возможных пострадавших пока не поступало.

Напомним, взрыв прогремел перед входом в кафедральный собор Святого Марка, очевидцы говорят о многочисленных жертвах.

Это уже вторая атака за сегодняшний день на церкви в Египте. Пока никто не взял на себя ответственность за взрывы.

Ранее террорист-смертник взорвал себя в христианской церкви в городе Танта, погибли от 25 до 30 человек, пострадали – более 70. Спустя некоторое время еще один взрыв прогремел возле полицейского участка в Танте.
видео, Египет, теракт, взрыв, атака, очевидцы, Александрия, церкви

Вы сейчас просматриваете новость "Кровавые теракты в Египте: появились шокирующие кадры с места взрыва в Александрии". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Жертвами взрыва стали 11 человек. Фото: AFP

Число жертв теракта в Александрии возросло

Вчера, 17:30

На данный момент известно об 11 погибших

Мир

Фото: AFP

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрывы в Египте

Вчера, 16:10

Жертвами терактов стали десятки людей

Мир

В Александрии произошел взрыв. Фото: AP

Серия взрывов в Египте: смертник подорвал себя возле церкви в Александрии

Вчера, 14:59

В церкви в городе Александрия, возле которой произошел взрыв, мог находиться патриарх Теодор Второй

Мир

В полиции обнародовали новые данные. Фото: AFP

Полиция назвала гражданство жертв теракта в Стокгольме - СМИ

Вчера, 14:49

По данным правоохранителей, погибли четыре человека

Мир

Ужасный теракт в Египте: все подробности

Вчера, 13:12

По сообщениям СМИ Египта при взрыве погибли 30 человек

Мир

В Египте прогремел взрыв в церкви, есть жертвы

Вчера, 12:18

На данный момент известно о минимум пяти погибших и 20 раненых в результате взрыва

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования