Крупный город России на Новый год остался без света

"Блэкаут" стал уже третьим за этот осенее-зимний период

Масштабный блэкаут произошел в субботу в Мурманске, сообщает корреспондент агентства FlashNord.

По предварительным данным, без света остались дома, административные здания, железнодорожный вокзал, расположенные в центре города. Также не работают светофоры.

В диспетчерской ОАО "Мурманская горэлектросеть" не смогли ответить на вопрос, когда будет возобновлено электроснабжение.

Этот блэкаут стал третьим с начала ноября: предыдущие произошли 8 и 30 ноября.

Как сообщалось, также проблемы с электроснабжением наблюдались в оккупировнном Россией Крыму, где без света остались 22 населенных пункта.