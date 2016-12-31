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Крупный город России на Новый год остался без света http://www.segodnya.ua/img/article/7850/4_main.1483208946.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/4_tn.1483208946.jpg Мир "Блэкаут" стал уже третьим за этот осенее-зимний период

Крупный город России на Новый год остался без света

Сегодня, 20:27

"Блэкаут" стал уже третьим за этот осенее-зимний период

В российском Мурманске произошел &quot;блэкаут&quot;. Фото: flashnord.com
В российском Мурманске произошел "блэкаут". Фото: flashnord.com

Масштабный блэкаут произошел в субботу в Мурманске, сообщает корреспондент агентства FlashNord.

По предварительным данным, без света остались дома, административные здания, железнодорожный вокзал, расположенные в центре города. Также не работают светофоры.

В диспетчерской ОАО "Мурманская горэлектросеть" не смогли ответить на вопрос, когда будет возобновлено электроснабжение.

Этот блэкаут стал третьим с начала ноября: предыдущие произошли 8 и 30 ноября.

Как сообщалось, также проблемы с электроснабжением наблюдались в оккупировнном Россией Крыму, где без света остались 22 населенных пункта.
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