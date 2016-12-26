Крушение Ту-154: известный певец Тото Кутуньо мог оказаться на борту самолета

По словам певца, месяц назад он получал приглашение участвовать в концерте в Сирии 29 декабря

Итальянского певца Тото Кутуньо приглашали на концерт в Сирию с ансамблем имени Александрова, сообщает издание Corriere Della Sera.

"Я шокирован трагедией", – сказал Тото Кутуньо, рассказав, что месяц назад получал приглашение участвовать в концерте в Сирии 29 декабря.

По его словам, он должен был лететь в Москву, а оттуда в Сирию. Певец сообщил, что у него были другие планы и он отказался. В этом Тото Кутуньо увидел знак судьбы.

Как напоминает итальянское издание, Тото Кутуньо неоднократно сотрудничал с российским военным оркестром имени Александрова.

Как сообщалось, самолет Ту-154 Минобороны РФ, который летел после дозаправки из Сочи в сирийскую Латакию, исчез с экранов радаров около 5:00 (по Киеву) 25 декабря. В катастрофе самолета Ту-154 погибли 84 пассажира и 8 членов экипажа.

По предварительным данным, катастрофа самолета произошла из-за того, что во время набора высоты возникла техническая неисправность, которую не удалось быстро устранить. Рассматривается версия об ошибке пилотирования.

На борту лайнера находились артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, 8 членов экипажа и военные.

По последним данным, из воды поднято 11 тел погибших. Операция в районе катастрофы будет продолжаться круглосуточно.

В Кремле заявили, что версия о теракте в связи с крушением над Черным морем Ту-154 пока не получает развития и рассматриваются все версии авиакатастрофы.